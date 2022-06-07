وظائف للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد ، والتي تعد أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية في مصر ، عن حاجتها لمعلمين لعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي 2022 / 2023 .
وأوضحت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد أن التخصصات المطلوبة للفوز بـ الوظائف المتاحة هي :
- تربية رياضية
- تربية فنية
شروط وأحكام التقديم لـ وظائف المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد :
- إجادة التعامل مع الحاسب الالي وتكنولوجيا التعليم اجادة تامة
- القبول من معلمي وزارة التربية والتعليم فقط
- يشترط تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر
- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الانجليزية
-يتم تعبئة النموذج المعد لذلك على موقع المدرسة
وأعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أن امتحانات التحويلات ( المرحلة المتوسطة) للعام الدراسى 2022/2023 ستكون يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022 .
وقالت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد : ستعقد امتحانات التحويلات ( المرحلة المتوسطة) للعام الدراسى 2022/2023 في المدرسة ، وستكون فى ثلاث مواد ( اللغة العربية – English – Math )
ونشرت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعليمات هامة بشأن امتحانات التحويلات تمثلت في :
- ممنوع استخدام الآلة الحاسبة فى امتحانات Math لـصفوف السادس الابتدائى والأول والثانى والثالث الاعدادى MYP 1/2/3/4 .
- مسموح باستخدام الآلة الحاسبة لـلصف الأول الثانوى MYP 5
- ضرورة الحضور قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل .
- الطالب الذى يتخلف على موعد الامتحان لا يحق له دخول باقى الامتحانات وكذلك الطالب الذى يتأخر عن موعد الامتحان المحدد لايحق له الدخول.
- طباعة استمارة التسجيل من موقع المدرسة واحضارها يوم الامتحان مع صورة شخصية واضحة للطالب.
- الامتحانات ستبدأ فى تمام الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهراً من الصف السادس الابتدائى حتى الصف الثالث الاعدادى، وحتى الساعة 2:30 ظهرً للصف الأول الثانوى .
- ممنوع استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان .
وعلى جانب آخر .. أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أن امتحانات القبول (admission) من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الخامس الابتدائي ، ستعقد بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد يوم السبت الموافق 18/6/2022 ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا ولمدة ساعتين أي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا في مواد Math و English و اللغة العربية وذلك في المناهج التي درسها في الصفوف الدراسية السابقة
وشددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد على الطلاب بضرورة إحضار أدوات الكتابة المناسبة ، مؤكدةً أنه ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا للصف الأول الابتدائي فقط
وأعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد نتيجة اختبار رياض الأطفال
http://admission2022.eis-zayed.com/login.asp
مصروفات العام الدراسي القادم 2022 / 2023
أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، مصروفات العام الدراسي القادم 2022 / 2023
وتمثلت تفاصيل مصروفات المرحلة الابتدائية فيما يلي:
PYP 2 الصف الأول رياض أطفال 20500 LE - و تسدد المصروفات بالكامل
PYP 3 الصف الثاني رياض أطفال 20500 LE - القسط الأول LE 11950 - والقسط الثاني LE 8550
PYP 4 الصف الأول الابتدائي 20600 LE - القسط الأول LE 12050 - والقسط الثاني LE 8550
PYP 5 الصف الثاني الابتدائي 20600 LE - القسط الأول LE 12050 - والقسط الثاني LE 8550
PYP 6 الصف الثالث الابتدائي 10970 LE - القسط الأول LE 6920 - والقسط الثاني LE 4050
PYP 7 الصف الرابع الابتدائي 11120 LE - القسط الأول LE 7070 - والقسط الثاني LE 4050
PYP 8 الصف الخامس الابتدائي 10700 LE - القسط الأول LE 6860 - والقسط الثانيLE 3840