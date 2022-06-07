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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وظائف للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

المدرسة المصرية الدولية
المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد ، والتي تعد أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية في مصر ، عن حاجتها لمعلمين لعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي 2022 / 2023 .

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد أن التخصصات المطلوبة للفوز بـ الوظائف المتاحة هي :
-  تربية رياضية 
-  تربية فنية

شروط وأحكام التقديم لـ وظائف المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد :
-  إجادة التعامل مع الحاسب الالي وتكنولوجيا التعليم اجادة تامة
- القبول من معلمي وزارة التربية والتعليم فقط
- يشترط تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر
- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الانجليزية
-يتم تعبئة النموذج المعد لذلك على موقع المدرسة 

وأعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أن امتحانات التحويلات ( المرحلة المتوسطة) للعام الدراسى 2022/2023 ستكون يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022 .

وقالت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد : ستعقد  امتحانات التحويلات ( المرحلة المتوسطة) للعام الدراسى 2022/2023  في المدرسة ، وستكون فى ثلاث مواد ( اللغة العربية – English – Math )

جدول امتحانات التحويلات

ونشرت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعليمات هامة بشأن امتحانات التحويلات تمثلت في :

  • ممنوع استخدام الآلة الحاسبة فى امتحانات Math لـصفوف السادس الابتدائى والأول والثانى والثالث الاعدادى MYP 1/2/3/4 .
  • مسموح باستخدام الآلة الحاسبة لـلصف الأول الثانوى MYP 5
  • ضرورة الحضور قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل .
  • الطالب الذى يتخلف على موعد الامتحان لا يحق له دخول باقى الامتحانات وكذلك الطالب الذى يتأخر عن موعد الامتحان المحدد لايحق له الدخول.
  • طباعة استمارة التسجيل من موقع المدرسة واحضارها يوم الامتحان مع صورة شخصية واضحة للطالب.
  • الامتحانات ستبدأ فى تمام الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهراً من الصف السادس الابتدائى حتى الصف الثالث الاعدادى، وحتى الساعة 2:30 ظهرً للصف الأول الثانوى .
  • ممنوع استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان .

وعلى جانب آخر .. أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أن امتحانات القبول (admission) من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الخامس الابتدائي ، ستعقد بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد يوم السبت الموافق 18/6/2022 ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا ولمدة ساعتين أي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا في مواد Math و English و اللغة العربية وذلك في المناهج التي درسها في الصفوف الدراسية السابقة

وشددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد على الطلاب بضرورة إحضار أدوات الكتابة المناسبة ، مؤكدةً أنه ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا للصف الأول الابتدائي فقط

وأعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد  نتيجة اختبار رياض الأطفال

http://admission2022.eis-zayed.com/login.asp

مصروفات العام الدراسي القادم 2022 / 2023

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، مصروفات العام الدراسي القادم 2022 / 2023

وتمثلت تفاصيل مصروفات المرحلة الابتدائية فيما يلي:

PYP 2 الصف الأول رياض أطفال 20500  LE - و تسدد المصروفات بالكامل
PYP 3 الصف الثاني رياض أطفال 20500 LE - القسط الأول LE 11950 - والقسط الثاني LE 8550
PYP 4 الصف الأول الابتدائي 20600  LE - القسط الأول LE 12050  - والقسط الثاني LE 8550
PYP 5 الصف الثاني الابتدائي 20600 LE - القسط الأول LE 12050 - والقسط الثاني LE 8550
PYP 6 الصف الثالث الابتدائي 10970 LE - القسط الأول LE 6920 - والقسط الثاني LE 4050
PYP 7 الصف الرابع الابتدائي 11120 LE - القسط الأول LE 7070 - والقسط الثاني LE 4050
PYP 8 الصف الخامس الابتدائي 10700 LE - القسط الأول LE 6860 - والقسط الثانيLE 3840

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