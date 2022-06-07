رئيس هيئة الأنفاق: القطار السريع يصل من القاهرة للإسكندرية في 60 دقيقة

كأنك رايح من أكتوبر للمهندسين

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن المسافة الزمنية التى سيقطعها القطار السريع من محافظة القاهرة حتى الإسكندرية.

وقال والي خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، اليوم الثلاثاء، "أن القطار السريع سيقطع المسافة من القاهرة حتى عروس البحر المتوسط، في مسافة زمنية قصيرة مدتها ساعة".

وتابع رئيس الهيئة القومية للإنفاق أن المواطن سيشعر بذهابه للإسكندرية، كأنه يذهب من مدينة أكتوبر حتى المهندسين، عبر المحور المركزي، في الزحمة، موضحاً أن القطار السريع سيقطع المسافة من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في ٦٠ دقيقة.