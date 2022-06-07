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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بالربع الأخير من الخطة الاستثمارية للعام الجارى

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية فى نهاية الربع الأخير للعام المالى ٢٢٠٢٢/٢٠٢١ .

حيث جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وأ.رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وقد اطلعت "المحافظ "على  آخر المستجدات ببنود الخطة وأيضا عرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة.

وفى سياق متصل، ناقشت "المحافظ" آليات استكمال الاعمال المدرجة بالخطة وفقا للجداول الزمنية المحددة  ،كما ناقشت الملامح الرئيسية لخطة العام المالى القادم والتى ستشمل عدد كبير من المشروعات بقطاعات مختلفة وأيضا استكمال عدد آخر من المشروعات الجارى تنفيذها ، حيث وجهت  بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الاساسى من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق .

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