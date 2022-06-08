طقس اليوم | مصر على موعد مع موجة حارة.. اعرف توقيت انحسارها

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على معظم الأنحاء.

كما أشارت إلى أن طقس اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يشهد نشاطًا للرياح في المساء على السواحل الغربية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مصر

وننشر تفصيليًا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 36 - الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 32 - الصغرى 23

مطروح العظمى 33 - الصغرى 22

سوهاج العظمى 38 - الصغرى 24

قنا العظمى 39 - الصغرى 25

أسوان العظمى 41 - الصغرى 27



منخفض الهند الموسمي

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بـ منخفض الهند الموسمي بالتزامن مع إقبال فصل الصيف.

وقالت الهيئة، إن منخفض الهند الموسمى يمتد تأثيره ليشمل بلاد الشرق الأوسط "الكويت، العراق، إيران، شبه الجزيرة العربية"، لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، لافتة "سجلت مدينة الجهراء بالكويت درجة حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يمتد تأثيره إلى مصر".

وأكدت الهيئة أن منخفض الهند الموسمي قد يسبب موجة حارة على مصر ولكن "أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافي"، مشيرة إلى أن مرور منخفض الهند الموسمي على البحر المتوسط يعمل على "تعديل الكتلة الهوائية"، وبالتالي تعديل في درجات الحرارة ولكن "تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس".

وحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس بداية من اليوم الأربعاء 8 يونيو وحتى الإثنين 12 يونيو 2022، فمن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ويميل للحرارة على السواحل الشمالية، وتعتدل درجات الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى الفترة القادمة واعتبارا من الغد درجات حرارة تتراوح من 37 :38 درجة مئوية

ويتجاوز جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة مئوية، كما يتوقع ارتفاع درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات مئوية .

نصيحة الأرصاد للمواطنين

وينصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والحرص على ارتداء أغطية الرأس أثناء الخروج إلى الشارع، وتناول المشروبات الباردة .

قال ماهر عزيز، استشاري المناخ والطاقة والبيئة، إن منخفض الهند هو ظاهرة موسمية تحدث في هذا الوقت من العام، وأن هذا المنخفض سيؤثر على مصر ويساهم في ارتفاع درجات الحرارة في شكل موجة حرارية تستمر من 3 لـ5 أيام وترتفع فيها درجة الحرارة وقد تصل لـ40 أو 42 درجة مئوية، ومن الممكن أن ترتفع أكثر من ذلك ولكن لن تتخطى الـ45 درجة في الذروة موكدا: "الذروة لن تستمر أكثر من يوم واحد".

وأضاف عزيز في تصريحات لـ"صدى البلد" إن هذه الموجة الحرارية ستنحسر عقب انحسار المنخفض وبمروره على مصر ينتهي تأثيره، لافتا: "هذه ظاهرة موسمية تحدث في هذا الوقت من كل عام ولا خطورة منها".

وأشار: "المصريون اعتادوا على التعامل مع موجات الحرارة من هذا القبيل بشكل طبيعي في حياتهم، وبالنسبة للمنخفض السوداني أو غيره من أي ظاهرة جوية مرتبطة بتقلبات الطقس أو رجيم نظام الطقس السنوي، لا تستمر أكثر من أسبوع وغالبا ما تستمر أقل من أسبوع".