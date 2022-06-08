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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر نتيجة امتحانات تحديد المُستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.. الدفعة الثانية

نتيجة الطلاب العائدين
نتيجة الطلاب العائدين من اوكرانيا

تعلن وزارتا التعليم العالي والهجرة، نتيجة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا (الدفعة الثانية) الذين قاموا بأداء امتحانات تحديد المستوى يومي 24 و25 مايو الماضي، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)؛ للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في إطار التنسيق المُستمر بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية وإيجاد حلول لمُساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في (تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

وأوضح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يتعلق بالطلاب الناجحين في امتحانات تحديد المستوى، عليهم التوجه إلى الجامعات الخاصة والأهلية  لاستكمال إجراءات تحويلهم.

ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية منذ بدء الأزمة، وإطلاق غرفة عمليات لمُتابعة موقف أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، بالإضافة إلى التنسيق لعودة الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية ومنحهم الفرصة لاستكمال دراستهم في مصر؛ مشيرة إلى أن مصر حريصة على الحفاظ على حقوق ومصالح أبنائها في كل مكان، وذلك في ظل "الجمهورية الجديدة"، من خلال استغلال قُدراتنا والاستثمار في عقولنا البشرية، بجانب تسليط الضوء على ما تمتاز به جامعاتنا من إمكانيات بشرية ومادية كبيرة وبنية تحتية  وتكنولوجية مُتميزة.

وثمنت وزيرة الهجرة، ما بذلته وزارة التعليم العالي من جهود وتنسيق مستمر لاستقبال أبنائنا الطلاب العائدين، وإتاحة الفرص لهم، مؤكدة أن مصر لا تتخلى عن أبنائها في المواقف الصعبة، وأن الحكومة المصرية تعمل بتناغم ليكون حق المواطن هو الهدف الأسمى، بجانب تعزيز جهود إدماج المصريين بالخارج في التنمية المُستدامة 2030.

وعلى الطلاب مراجعة نتائج امتحان تحديد المستوى على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/Moemigegy

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