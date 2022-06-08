عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الكلاب الضالة تهاجم الأطفال.. أهالي ميدان الجيش بالعباسية يستغيثون

صدى البلد


شكا عدد من سكان شارع عطفة مسعود متفرع من شارع البيومي بميدان الجيش بالعباسية في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة أطفال المنطقة.


وقال المواطن هادي مجدي سامي أحد الأهالي في الرسالة: "إننا نعاني  من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج من منازلنا.


أضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا .
 

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم


+20 115 717 6019

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوي المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

سكبت عليها الماء المغلي.. حبس أم وشقيقها لقتل ابنتها تعذيبا 4 أيام بالمنوفية

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

ترشيحاتنا

عمره 98 مليون عام.. فريق دولي يكتشف ديناصور هابيل بالمنصورة

رسميا... محمد صلاح لاعب الموسم في ليفربول

وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي في الكثير من المحاصيل وندرة بالقمح والذرة

أحمد الجندي لـ صدى البلد:مكالمة وزير الشباب أنهت أزمة دخول سيارتي للاستاد

سقوط 30 قتيلا وجريحا في حادث دهس بوسط العاصمة الألمانية.. فيديو

نتيجة الزيادة السكانية.. القصير: نصيب الفرد من الرقعة الزراعية لا يساوي قيراطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحاب جمعة على خطى الشوربجي.. حكاية بطلة جديدة قد يخطفها "التجنيس" من مصر

أهلا بالصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر على خط النار

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

فيديو

شاهد.. فلسطيني يختطف سلاح جندي إسرائيلي في الضفة الغربية

هل الخوخ يسبب التسمم ؟ مستشار وزير الزراعة يكشف الحقيقة.. فيديوجراف

تخلص من والده وأشقائه .. تفاصيل إطلاق شاب النار على جميع أفراد أسرته

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ