احتفالا بذكرى تنصيب الرئيس.. الطائفة الإنجيلية: 8 سنوات من العمل الجاد وتأصيل قيم المواطنة

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية :"نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما يبذله من مجهودات جادة ومخلصة في خدمة الوطن، والعمل على بناء منظومة الدولة المصرية المدنية الحديثة،٣ وعلى رأسها، تحقيق دولة المواطنة المصرية، والتي تعكس الإيمان الحقيقي بقيمة الآخر وقيمة العيش المشترك، كما نشكر الرئيس على السعي الدائم لإعمار بيوت العبادة والصلاة، من تقنين أوضاع الكنائس، وتخصيص أراضٍ لبناء الكنائس في المدن الجديدة، بجانب إعادة بناء وتجديد جميع الكنائس المتضررة، وأيضًا لن ننسى أن في عصر الرئيس السيسي تم إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية لأول مرة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية المصرية، للتأكيد على ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المصريين.

بعد مرور ٨ سنوات نستطيع وبكل وضوح رؤية قيادة ودولة تسعى لتطبيق أساسيات مجتمع العدالة والتنمية، من خلال المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس من منطلق مسؤولية إنسانية مباشرة نحو تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري في جميع ربوع بلادنا، والتي تهدف لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.

نجدد اليوم عهدنا وثقتنا في القيادة السياسية، من أجل خطوات أعظم تتخذها الدولة المصرية، لتحقيق المستقبل المشرق لبلادنا، ونتجاوز جميع التحديات معًا، بيد وعقل وقلب مصري واحد.