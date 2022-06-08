مصطفى محمد أساسيا في تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

استقر إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الدفع بـ مصطفى محمد أساسيا خلال مواجهة إثيوبيا غدا في الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاء استقرار إيهاب جلال على الدفع بمصطفى محمد أساسيا بعد تألقه في مواجهة غينيا الماضية و إحرازه هدف فوز مصر الوحيد .

وحرص إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على معاينة ملعب بينجو الدولي الذي يستضيف مباراة منتخب مصر واثيوبيا غدًا الخميس فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويسع استاد بينجو الدولي الذي تم انشاؤه في عام ٢٠١٧ لـ ٤١ ألف مشجع، ويقع في مدينة ليلونجوى - بمالاوى ، وبلغت تكلفة انشاء الاستاد 70 مليون دولار.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه إيهاب جلال تدريبه " الوحيد " اليوم بمالاوي قبل مواجهة إثيوبيا غدا الخميس في الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

ووصل المنتخب في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إلى مالاوي من أجل الاستعداد لمواجهة إثيوبيا المهمة في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.