عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد أساسيا في تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

مصطفى محمد
مصطفى محمد

استقر إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الدفع بـ مصطفى محمد أساسيا خلال مواجهة إثيوبيا غدا في الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاء استقرار إيهاب جلال على الدفع بمصطفى محمد أساسيا بعد تألقه في مواجهة غينيا الماضية و إحرازه هدف فوز مصر الوحيد .

مدرب أثيوبيا: غياب صلاح لن يؤثر على منتخب مصر

عمرو السولية: مواجهة مصر أمام إثيوبيا ليست سهلة وجاهزون للفوز

وحرص إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على معاينة ملعب بينجو الدولي الذي يستضيف مباراة منتخب مصر واثيوبيا غدًا الخميس فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويسع استاد بينجو الدولي الذي تم انشاؤه في عام ٢٠١٧ لـ ٤١ ألف مشجع، ويقع في مدينة ليلونجوى - بمالاوى ، وبلغت تكلفة انشاء الاستاد 70 مليون دولار.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا 

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه إيهاب جلال تدريبه " الوحيد " اليوم بمالاوي قبل مواجهة إثيوبيا غدا الخميس في الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

ووصل المنتخب في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إلى مالاوي من أجل الاستعداد لمواجهة إثيوبيا المهمة في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

مصر محمد اثيوبيا التصفيات تقنية الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

هزار.. قصة فيديو الطفلة سجدة التي اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

غضب عارم ضد موسيماني في الأهلي واتجاه لفسخ عقده

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

ترشيحاتنا

صورته بالهاتف.. عقوبات رادعة تنتظر شابا تحرش بسيدة في النزهة

أسوأ بيان بالتاريخ.. سيناتور أمريكي ينتقد تصريحات البيت الأبيض بشأن الوضع الاقتصادي

صنع في مصر.. ابتكار لرئيس قسم العظام بطب الأزهر في مؤتمر دولي بالمغربية

مصطفى محمد أساسيا في تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

موسكو: حظر النفط الروسي يفضح نفاق الولايات المتحدة

نيويورك تايمز: أوكرانيا لا تخبر أمريكا بكل شيء عن الوضع بجبهات القتال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

رحاب جمعة على خطى الشوربجي.. حكاية بطلة جديدة قد يخطفها "التجنيس" من مصر

أهلا بالصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر على خط النار

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

فيديو

بعد انتصاره على إدمان الكحوليات.. وفاة البلوجر بدر دراز بشكل مفاجئ| فيديوجراف

سميرة عبد العزيز: لا أنظر للشهرة أو الفلوس وهذه قصتي مع محمد رمضان

بعد حادث رحمة أحمد.. تعرف على أهم الخطوات حال تعرضك لعضة كلب

الأرصاد تحذر المواطنين: درجات الحرارة قد تصل لـ 44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ