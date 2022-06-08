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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو السولية: مواجهة مصر أمام إثيوبيا ليست سهلة وجاهزون للفوز

السولية
السولية

أكد عمرو السولية قائد منتخب مصر أنه لا توجد حاليا مباراة سهلة، وذلك قبل مواجهة الفراعنة غدا أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وقال السولية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نلعب جميع مبارياتنا للفوز وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة ، من أجل تحقيق الإنتصار الثاني والاستمرار في تصدر المجموعة".

في الإطار ذاته ، أوضح إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن مباراة إثيوبيا المقرر لها غدًا في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ مباراة قوية وليست سهلة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النقاط الثلاث.

وتابع إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إثيوبيا في السادسة مساء غدًا الخميس أن منتخب مصر يواجه حظ سيئ بسبب كثرة الغيابات المتمثلة في محمد صلاح و محمد النني و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي بسبب الإصابات .

كما أثنى المدير الفني لمنتخب مصر  على أرضية ملعب استاد بينجورا مؤكدا أنه مقارنة بالملاعب الموجودة في أفريقيا فهو ملعب جيد .

وحرص إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على معاينة ملعب بينجو الدولي الذي يستضيف مباراة منتخب مصر واثيوبيا غدًا الخميس فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويسع استاد بينجو الدولي والذي تم انشاؤه في عام ٢٠١٧ لـ ٤١ ألف مشجع ، ويقع في مدينة ليلونجوى - بمالاوى ، وتصل تكلفة انشاء الاستاد لـ 70 مليون دولار.

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه إيهاب جلال تدريبه " الوحيد " اليوم بمالاوي قبل مواجهة إثيوبيا غدا الخميس في الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

ووصل المنتخب في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إلى مالاوي من أجل الاستعداد لمواجهة إثيوبيا المهمة في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

وأضطر الجهاز الفني للمنتخب إلى خوض تدريب واحد فقط بمالاوي قبل مواجهة إثيوبيا نظرا لظروف الطيران الصعبة والوصول في ساعات متأخرة .

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