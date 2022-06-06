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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تكريم فقير.. عمرو وهبي: أطلقوا اسم محمد صلاح على استاد العاصمة الإدارية

صدى البلد

علق عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشين على تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قبل مباراة منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب غينيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار 2023.

وتغلب منتخب الفراعنة الكبار على نظيره منتخب غينيا بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد فى إطار تصفيات أمم إفريقيا.

قال عمرو وهبي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: 
عن تكريم محمد صلاح..

لاحظت بالأمس تكريم نجمنا محمد صلاح قبل المباراة.. وهى مبادرة جميلة يشكر عليها القائمون بالاتحاد او معالى وزير الرياضة.
ولكن الشكل والطريقة والهدية كله فقير جدا.

تابع:  انه محمد صلاح ياناس.. كان يجب ان يكون هذا التكريم حديث العالم.. هل وصل للعالم تكريمنا لمحمد صلاح مثلما وصل لنا تكريم كوريا لنجمها هيونج مين سون نجم توتنهام.

أضاف: لا أعلم ولكن إذا كان خبر التكريم قد وصل للعالم كنا سمعنا عنه.. للاسف يجب ان يكون الامر محترفا شوية والا بلاش كنا اخدناه فى مكتب وكرمناه.

استطرد: قواعد العلاقات العامة والتسويق علم وليس رأى أو وجهة نظر.. نجيب له كأس أو قلادة او أو.. لو يعلم الأخوة الأعزاء بأن العمل على معرفة العالم فى حدث بسيط مثل تكريم محمد صلاح من الممكن أن يكون له عظيم الأثر له ولنا.. أين هم خبراء العلاقات العامة والاتصال العالمى بالمحطات والمراسلين.

وقال أيضا: قد تكون أمور بسيطة ولكن يجب عدم الاستهانة بها.. الحاجات دى والله بتجيب فلوس.. 
واخيرا واتمنى من المسئولين التفكير فى هذا المقترح ... ليس لدينا العديد والكثير من محمد صلاح وسوف لايكون مثله فى رفع اسم مصر عالميا حتى ولو بجنسيته المصرية... فى القريب او فى البعيد.

أكمل: كرموا محمد صلاح بإطلاق اسمه على استاد العاصمة الإدارية الجديدة بدلا من الاسم الطويل.. وان يكون هذا التكريم حدث كبير منظم يتحدث عنه العالم.. لقد أطلقنا اسم كابتن حسن مصطفى  على إحدى الصالات.. إنجازات محمد صلاح فى كونه مصرى فقط تضيف لنا وله.

منتخب مصر ليفربول الانجليزي مصطفي محمد محمد صلاح فيس بوك وزير الرياضة توتنهام العاصمة الادارية

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