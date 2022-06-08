شاهد.. روسيا تنقل 1000 جندي أوكراني إلى موسكو لمحاكمتهم

عرضت فضائية العربية، تقريرًا حول نقل روسيا ١٠٠٠ جندي أوكراني إلى موسكو لمحاكمتهم.

وفى سياق آخر، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من أن سيطرة روسيا وحصارها لموانئ أوكرانيا في البحر الأسود سيؤدي إلى “إبادة جماعية” بسبب نقص الغذاء في جميع أنحاء العالم.

وقال زيلينسكي: “لدينا ما قيمته 20 مليار من الحبوب التي تم حظرها في الموانئ الأوكرانية”.

وأضاف: “سيكون لدينا 50 مليار طن إضافية من الحبوب والمواد الغذائية في أوكرانيا، والتي ستبقي في أوكرانيا بسبب الحصار الروسي”.

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