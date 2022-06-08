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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. روسيا تنقل 1000 جندي أوكراني إلى موسكو لمحاكمتهم

روسيا تنقل ١٠٠٠ جندى
روسيا تنقل ١٠٠٠ جندى أوكراني إلى موسكو لمحاكمتهم

عرضت فضائية العربية، تقريرًا حول نقل روسيا ١٠٠٠ جندي أوكراني إلى موسكو لمحاكمتهم.

 

وفى سياق آخر، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من أن سيطرة روسيا وحصارها لموانئ أوكرانيا في البحر الأسود سيؤدي إلى “إبادة جماعية” بسبب نقص الغذاء في جميع أنحاء العالم.

 

وقال زيلينسكي: “لدينا ما قيمته 20 مليار من الحبوب التي تم حظرها في الموانئ الأوكرانية”.

 

وأضاف: “سيكون لدينا 50 مليار طن إضافية من الحبوب والمواد الغذائية في أوكرانيا، والتي ستبقي في أوكرانيا بسبب  الحصار الروسي”.
https://youtube.com/shorts/BLiYYkKNoEM?feature=share

روسيا ١٠٠٠ جندى أوكراني موسكو الرئيس الأوكراني زيلينسكي البحر الأسود نقص الغذاء الحصار الروسي

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