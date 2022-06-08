خالد طاحون يكشف تفاصيل هاشتاج أعلام مصر بعد تصدره تويتر

أعرب خالد طاحون، صاحب فكرة هاشتاج أعلام مصر، عن سعادته الكبيرة من مشاركة عدد من الشخصيات العامة في الفكرة التى دعا إليها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي على رأسها تويتر.



وأضاف خالد طاحون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء، أن "المصريين جعانين فن وجمال، مطالباً أن تطرد العملة الجميلة العملة الرديئة، على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب سوء المحتوى الموجود في الفترة الأخيرة".



وأكد طاحون أنه تفاجأ من دعم المصريين للهاشتاج الذي نشره على تويتر ، بنشر صور وانجازات ومعلومات للقيم المصرية أبرزهم محمد صلاح نجم منتخب مصر ، والدكتور مجدى يعقوب.

https://fb.watch/dwEyO7w0uR