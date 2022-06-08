باليوم العالمي.. اتحاد الصناعات: نجتمع من أجل توفير بيئة صحية لسلامة الغذاء

قال الدكتور محمد أنور عضو غرفة صناعة الغذاء باتحاد الصناعات، إنه تم عقد مؤتمر سلامة الغذاء بمشاركة القطاع الخاص و اتحاد الصناعات، موضحًا أن هذا الحدث شارك فى تنظيمه منظمة الصحة العالمية و منظمة الفاو و أنه تم اختيار يوم 7-6، هو اليوم العالمي لـ سلامة الغذاء.



وأضاف عضو غرفة صناعة الغذاء باتحاد الصناعات، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن ما يقومون به هو جزء من المسئولية المجتمعية، وأن الجميع يجتمع من أجل توفير بيئة صحية لسلامة الغذاء بمصر.

ويصادف 7 يونيو من كل عام اليوم العالمي لسلامة الغذاء، والذي يهدف إلى توعية جميع الأشخاص بضرورة اتباع بعض الخطوات للحفاظ على سلامة الغذاء وعدم التسمم.

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتسمم الغذائي، ولكن بعض المجموعات من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض والإصابة بمرض أكثر خطورة، قد لا تكون قدرتها على محاربة الجراثيم والأمراض فعالة. تشمل هذه المجموعات:

البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 وما فوق

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات

الأشخاص الذين تضعف أجهزتهم المناعية بسبب الظروف الصحية أو الأدوية المستخدمة لعلاجهم ، بما في ذلك مرضى السكري أو أمراض الكبد أو الكلى أو فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو السرطان

السيدات الحوامل

طرق الوقاية من التسمم الغذائي

ووفقاً لموقع cdc نستعرض طرق الوقاية من التسمم الغذائي، وهي كالآتي

1- اغسل يديك وأسطح العمل قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام، يمكن أن تعيش الجراثيم في العديد من الأماكن حول مطبخك ، بما في ذلك اليدين والأواني وألواح التقطيع وأسطح العمل.

2- افصل اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض عن الأطعمة الجاهزة للأكل، استخدم ألواح تقطيع منفصلة واحتفظ باللحوم النيئة بعيدًا عن الأطعمة الأخرى في عربة التسوق والثلاجة.

3- طهي الطعام على درجة الحرارة الداخلية المناسبة لقتل البكتيريا الضارة. استخدم مقياس حرارة الطعام.



4- احتفظ بالثلاجة 40 درجة فهرنهايت أو أقل، قم بتبريد بقايا الطعام في غضون ساعتين من الطهي.



