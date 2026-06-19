قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إريك جارسيا: إسبانيا ما زالت من المرشحين للفوز بالمونديال.. ومواجهة السعودية اختبار جديد
بداية لفصل الصيف غير متوقعة .. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الأيام المقبلة
رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة وحدها تملك القرار ولا أحد يفاوض أو يقرر باسمها
مصطفى بكري: لا يوجد منتصر في الحروب.. والشعب السوداني يدفع الثمن الأكبر
دماء على رصيف الكفاح .. تفاصيل فاجعة فتاة عربة الشاي بحدائق الأهرام
معاينة وتحفظ على آلات المراقبة وشهود عيان.. ماذا يحدث في تحقيقات دهس هدير بائعة الشاي؟
تنفيذا لوصيته .. محبو محمد مرزبان يرتدون الأبيض في العزاء .. شاهد
الأرصاد: طقس حار غدا على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى 35
نزل تحت الـ 50 جنيها .. سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع
من عربة الشاي إلى المشرحة.. قصة وفاة هدير على يد شاب متهور في حدائق الأهرام
الأمم المتحدة تحذر من استمرار قتل إسرائيل للأطفال في غزة
أسعار شيفروليه ترافرس 2026 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

​نقيب الفلاحين : التغيرات المناخية والرقمنة تهدد صغار المزارعين

​نقيب الفلاحين
​نقيب الفلاحين
أ ش أ

​أكد رئيس النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين عبد الفتاح عبد العزيز، أن قطاع الزراعة يواجه تحديات غير مسبوقة تتماشى بشكل مباشر مع ملف حقوق الإنسان، مشدداً على أن صغار المزارعين والعمالة غير المنتظمة هم الفئة الأكثر تأثراً بالتحولات الاقتصادية والمناخية الراهنة.

وأعرب عبد الفتاح عبد العزيز - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان ​- عن تقديره للدعوة الأردنية لمشاركته في أعمال "الحوار الإقليمي الثالث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية"، والذي استضافته عمان بتنظيم من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن.

وأكد أن مشاركة النقابة كانت فرصة حيوية لنقل رؤية العمال وصغار المزارعين المتأثرين بالتغيرات المناخية واختلال سلاسل التوريد العالمية إلى صُنّاع القرار والمؤسسات الدولية.

​وقال: "عملنا على مدار السنوات الماضية بالشراكة مع منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية، ومؤسسات وطنية مثل وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، والمجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان والأمومة والطفولة، وهدفنا كان وما زال واحدا وهو تعزيز وحماية حقوق العمالة غير المنتظمة في قطاع الزراعة، ومكافحة التمييز، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي والاجتماعي لتشمل هذه الفئة الأولوية".

​وحول المكتسبات التشريعية الأخيرة في مصر، ثمن نقيب الفلاحين اختياره عضواً بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي برئاسة وزير العمل، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبته النقابة في صياغة قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025).

وأضاف: "كنا حريصين في القانون الجديد على تحقيق معادلة متوازنة لا تنحاز لطرف دون الآخر؛ بل تضمن حقوق أصحاب الأعمال والاستثمار الزراعي، وفي الوقت نفسه تحمي مكتسبات العاملين بالقطاع، لأن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بتضافر جهود الجميع (الدولة، رجال الأعمال، والعمال)".

وحول إدخال التكنولوجيا والرقمنة في قطاع الزراعة، حذر عبد العزيز من خطورة "التحول العشوائي" دون تهيئة المزارعين، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يناقش فيه العالم في جنيف اتفاقيات العمل عن بُعد والذكاء الاصطناعي، ما زلنا في الريف نطالب بمحو الأمية الأبجدية كقراءة وكتابة، فالتطور سريع ومتداخل، والبنية التحتية التكنولوجية لم تغطِّ كافة المناطق بعد، فضلاً عن صعوبة تعامل الفلاح البسيط مع هذه التقنيات في ظل ظروفه الاقتصادية والثقافية.

​وتابع: نطالب بما يُسمى (الانتقال العادل للرقمنة والاقتصاد الأخضر)، وقطاع الزراعة يمثل أكثر من 60% من سوق العمل، وإذا لم نراعِ البُعد الاجتماعي والثقافي لهذه الفئة أثناء التحول التكنولوجي، فسنترك أغلبية الشغيلة خلف الركب، وهو ما لن نسمح به.

وأكد أن الإحصاءات الرسمية الدولية والوطنية تثبت أن المزارع هو الضحية الأول للتغيرات الجوية.

​وأوضح أن التغيرات المناخية قللت الإنتاجية، وضاعفت تكاليف الإنتاج، في ظل غياب آليات وقاية قوية أو برامج تكيف ميسرة التكلفة لصغار المزارعين، ومن هنا، نطلق صيحة تحذير ومطالبة لكافة الحكومات والمؤسسات الدولية بالالتزام بدورها، وزيادة الإنفاق والتوعية لدعم الفلاح في مواجهة هذا الخطر الوجودي.

رئيس النقابة العامة للفلاحين قطاع الزراعة الحوار الإقليمي الثالث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

هونر

بسطوع 10000 شمعة.. هونر تطلق رسميا هاتف Honor X80 Pro Max بأقوى شاشة في العالم

أخبار السيارات

أخبار السيارات| إيقاف إنتاج بورش تايكان.. وطرح هيونداي إلنترا 2027

إلنترا

هيونداي تكسر صمتها وتؤكد قرب إطلاق إلنترا الجديدة

بالصور

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف.. انتعاش طبيعى من الداخل

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج وصوص الثوم.. تصلح للغداء وطعمها لذيذ

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

فوائد عديدة للكرز.. وتحذيرات طبية من تجاوز الكمية اليومية

فوائد الكرز الصحية
فوائد الكرز الصحية
فوائد الكرز الصحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟.. وأشخاص ممنوعين منه

فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد