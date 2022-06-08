عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي تدعي لجدتها في الذكرى السنوية لرحيلها: اللهم أرحمها

صدى البلد

شاركت الفنانة ناهد السباعي صورا من ذكرياتها مع جدتها الراحلة، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

 

وكتبت: “الذكري السنوية لأحلى و اجمل جدة في الوجود اللهم أرحم جدتي حبيبتي و جازها بأحسن ما لديك اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها و أهلاً خيراً من أهلها، و أدخلها الجنة”.

txt

بإطلالة مميزة..ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

txt

بالمايوه.. ناهد السباعي تشارك جمهورها صورًا من عطلتها الصيفية عبر إنستجرام|شاهد

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

 

بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.

ناهد السباعي اعمال ناهد السباعي الذكرى السنوية مسلسل منورة باهلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يهنيء محمد صلاح بحصوله على أفضل لاعب في ليفربول

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

حكم رعاية والد الزوج في الإسلام .. إحسان أم واجب؟

ذكرى وفاة النبي محمد.. ودع الدنيا بـ6 كلمات وحدثت معجزة أثناء غسله

خروج والد شاكيرا من المستشفى وعودته للمنزل

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

عمره 98 مليون عام.. فريق دولي يكتشف ديناصور هابيل بالمنصورة

فيديو

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

ديانا حداد أمام الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين "فيديوجراف"

جلسة شاي وساندويتش مربّى.. مواقف وطرائف الملكة اليزابيث مع الدب بادينجتون.. شاهد

عدلي القيعي: كرة القدم تعيش حالة من الفوضى.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ