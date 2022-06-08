ناهد السباعي تدعي لجدتها في الذكرى السنوية لرحيلها: اللهم أرحمها

شاركت الفنانة ناهد السباعي صورا من ذكرياتها مع جدتها الراحلة، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت: “الذكري السنوية لأحلى و اجمل جدة في الوجود اللهم أرحم جدتي حبيبتي و جازها بأحسن ما لديك اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها و أهلاً خيراً من أهلها، و أدخلها الجنة”.

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.