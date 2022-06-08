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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: الإنجازات في عهد السيسي تحتاج لـ 80 عاما وليس 8 سنوات

السيسي
السيسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم يمر 8 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وتساءل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، ماذا لو لم يتولى الرئيس الحكم، وماذا لو استمر الإخوان في الحكم، وماذا لو استمرت مصر في الفوضى حتى هذه اللحظة، وماذا لو لم يتخذ الرئيس السيسي قرارات صارمة في مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي وإنشاء هذا الكم من المشروعات القومية وماذا لو لم يقوم الجيش بتنفيذ هذا الكم من المشروعات، مناشدًا المصريين بالإجابة على هذه التساؤلات. 

وتابع أننا مازلنا صامدين رغم أزمة كورونا والأزمة الاوكرانية الروسية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، أعاد للمصريين الشعور بمصريتهم واعاد لمصر هيبتها وللوطن دوره الإقليمي والدولي، معقبًا للرئيس: "هذا شكرا موصول واعلم أنه لا شكر على واجب، كل الاحترام والتقدير والفخر بما جرى والدعوات أن نتخطى هذه المرحلة ونصل لما نريد"، مشددًا على أن ما جرى خلال 8 سنوات كان يحتاج لـ 80 سنة.

نشأت الديهي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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