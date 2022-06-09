عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عفا الله عما سلف.. جوني ديب يفكر بالتنازل عن التعويض المادي من طليقته

جوني ديب
جوني ديب

ظهرت محامية  جوني ديب في عدة من البرامج التلفزيونية  صباح الأربعاء، لانتقاد مزاعم أمبر هيرد بأن المحاكمة كانت غير عادلة.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، ظهرت المحامية كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو في  برنامج Good Morning America ثم على شبكة Law and Crime - التي غطت المحاكمة دون انقطاع.

 

وقالوا   كيف كان جوني سعيدًا الآن بالفوز وأنه "لم يبتسم هكذا منذ ست سنوات" - عندما بدأت مشاكله مع هيرد.

 

كما انتقدوا ادعاء هيرد بأنها خسرت المحاكمة لأنه أقوى منها وشعبية ، قائلين إنه `` خطأ تمامًا '' أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا وأن هيئة المحلفين ببساطة لم تعجبها لأنها - على عكس جوني - " لم يتحمل المسؤولية عن أي شيء.

 

فيما  اقترحت  المحامية كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو  أن جوني ديب قد يتنازل عن الحكم البالغ 8 ملايين دولار الذي أمرت  طليقته السابقة بدفعه له، حيث قال محامي هيرد إنها لا تستطيع تحملها وكشفوا بالأمس عن خطط لتقديم استئناف.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

موضوعات متعلقة

مقبرة كليوباترا.. زاهي حواس: مصر تقترب من أعظم الاكتشافات الأثرية

رئيس هيئة تنشيط السياحة: معرض Gate Travel فرصة حقيقية لدعم القطاع

دراسة| تضاعف السمنة في سن المراهقة يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

النجم الأمريكي ذا روك يفاجئ أمه بشراء منزل جديد لها.. فيديو

طفل 12 عاما يسطو بالسلاح على محطة وقود بميشيجان

شاهد.. مقتل 49 شخصا وإصابة 300 في انفجار مستودع حاويات ببنجلاديش

تداعب شعرها.. لقطات أمومة مذهلة بين الأميرة كيت وابنتها شارلوت |فيديو

بموكب ثلاثي الأبعاد.. الملكة إليزابيث تظهر في شبابها باحتفال اليوبيل البلاتيني.. صور

ترشيحاتنا

عفا الله عما سلف.. جوني ديب يفكر بالتنازل عن التعويض المادي من طليقته

روسيا والصين تتهمان أمريكا بمجلس الأمن بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية

3 أمور تحدث لك عندما تُصلي الفجر

رفضت القبلات والمشاهد الساخنة.. شروط زيزي البدراوي للعمل بالفن

عرض الخميس.. اشتر آيفون XS بـ 5120 جنيهاً فقط

ميدو: هناك تجاهل متعمد من الكاف للكرة المصرية.. والدليل رخصة كاف برو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ