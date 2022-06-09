الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين سلوك إيران.. والنواب الأمريكي يرفع سن شراء بعض الأسلحة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد "نايل سات 301"

السعودية ترحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

روسيا والصين تتهمان أمريكا بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية

هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل

بعد خلافات حادة.. البرلمان العراقي يصوت على قانون "الأمن الغذائي"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن مصر أطلقت أمس بنجاح القمر الصناعي الجديد نايل سات 301، على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية في ولاية فلوريدا، وذلك في تمام الساعة 11 و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.، وتستغرق عملية الانفصال عن الصاروخ 32 دقيقة منذ بدء عملية الإطلاق، وبعد 38 دقيقة سيتم استقبال أول إشارة من القمر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن الخارجية السعودية، رحبت بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، داعية إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مماطلة.

وأعربت السعودية عن أملها في أن تقدم الدول الأعضاء في مجلس المحافظين كامل الدعم للوكالة الذرية ومديرها.

وقالت "الراي" إن طائرة مسيرة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق انفجرت يوم الأربعاء، في هجوم استهدف القنصلية الأمريكية، حيث تم إسقاطها ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وأفادت "القبس" بأن مجلس النواب العراقي، أقر قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تبنى قرار إدانة ضد سلوك إيران النووي.

ووافق المجلس المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة على قرار يدين إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وأشارت "الجريدة" إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا، دعوا إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دون مزيد من التأخير.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا، في بيان مشترك، إنه: "نحث إيران على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وحل القضايا بشكل كامل دون مزيد من التأخير".

وأضاف البيان "إذا قامت إيران بذلك، واستطاع المدير العام (للوكالة) الإفادة بأن قضايا الضمانات، التي لم يتم حلها، لم تعد معلقة، فلن نرى حاجة لأن يواصل المجلس دراسة واتخاذ إجراءات بشأن تلك القضايا".



وأشارت "الوطن" إلى أن الصين وروسيا، وجهتها انتقادات للولايات المتحدة خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، واتّهمتا واشنطن بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وعقدت الجلسة لمناقشة الأسباب التي دفعت بكين وموسكو الشهر الماضي إلى استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي كان من شأن تبنيه أن يفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.

وقالت "الراي" إن مجلس النواب الأمريكي أقر، اليوم الخميس مشروع قانون لرفع السن القانونية لشراء البنادق نصف الآلية، حيث تم رفع السن القانونية لشراء البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 عاما.

واتخذ مجلس النواب، الأربعاء، سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية، ردًا على موجة مروعة من إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة.