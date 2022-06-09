آسر ياسين لمحامية جوني ديب: مبروك لزميلتى كاميل.. بس المسيرى زيدان فوق

هنأ الفنان آسر ياسين، كاميل فاسكيز محامية الممثل الأميركي جوني ديب، عقب حصولها علي ترقية لتصبح شريكة في شركة المحاماة «براون رودنيك»، بعد الدور الرئيسي الذي لعبته كعضو في الفريق القانوني لديب أثناء محاكمة التشهير ضد طليقته آمبر هيرد.

وكتب آسر ياسين في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مازحًا مع كاميل فاسكيز بطريقة مسلسل “suits بالعربي”: “مبروك لزميلتى كاميل بقينا شركاء زي بعض .. بس المسيرى زيدان فوق”.

وحصلت محامية الممثل الأميركي جوني ديب، كاميل فاسكيز، على ترقية لتصبح شريكة في شركة المحاماة «براون رودنيك» بعد الدور الرئيسي الذي لعبته كعضو في الفريق القانوني لديب أثناء محاكمة التشهير ضد طليقته آمبر هيرد.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، أصبحت فاسكيز واحدة من العديد من المشاهير غير المتوقعين في المحاكمة من خلال استجوابها الصعب للشهود والاعتراضات المتكررة على أسئلة محامي الدفاع.

تشاجرت مع هيرد في اليوم الأخير من الإدلاء بشهادتها، وتحدتها بشأن مزاعمها المتعلقة بالعنف المنزلي.

وكانت القاعدة الجماهيرية لديب سريعة في احتضانها بصفحات المعجبين، حيث حازت على فيديوهات تكريم وصور تأييدية والعديد من الإيماءات الأخرى.

وفي حديثها خارج محكمة مقاطعة فيرفاكس عقب صدور الحكم، قالت فاسكيز: «حكم اليوم يؤكد ما قلناه منذ البداية - أن الادعاءات ضد جوني ديب تشهيرية وغير مدعومة بأي دليل». وأضافت: «نحن ممتنون للغاية لهيئة المحلفين على مداولاتهم المتأنية».