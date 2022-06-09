سميرة عبد العزيز: أرفض تجسيد شخصية أم البلطجي.. ومحمد رمضان اعتذر لي|فيديو

خلال حفل التكريم بمهرجان الزمن الجميل بلبنان

عبّرت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بالتكريم في مهرجان "الزمن الجميل" في لبنان وتكريمها بالمرأة الجادة.

تكريم سميرة عبد العزيز بالمرأة الجادة

قالت سميرة عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "MBC Trending" عن هامش حضورها المهرجان: "التكريم للمرأة الجادة، أنا يهمني الموضوع".

وأضافت سميرة عبد العزيز:"احرص على اختيار الأعمال التى تقدم رسالة هادفة ويستفيد منها المشاهد ولا أنظر إلى الماديات أو الشهرة.

أرفض تجسيد شخصية أم البلطجي

وأكدت سميرة عبد العزيز أنها ترفض المشاركة في أعمال تظهر بها بشخصية أم لمجرم، قائلة: " مؤلف عرض علي مسلسل وكان هيعمل دور البطل محمد رمضان، قرأت المسلسل لقيته بلطجة وضرب بالسكاكين، قلت ما ينفعش".

وأوضحت سميرة عبد العزيز: "أنا يطلق عليّ أم العظماء، لأنني عملت أم الأئمة كلهم، أبو حنيفة والمراغي والشافعي ومحمد متولي الشعراوي، وعملت أم كلثوم وأم عبد الوهاب، ما يصحش أعمل دور أم بلطجي".

محمد رمضان اعتذر عن إساءته ليا

وأشارت سميرة عبد العزيز إلى أن محمد رمضان غضب من انتقادها سابقا لأعماله، موضحة: "زعل وقال كلام خارج، ودافعوا عني الناس، مارديتش، ورد عني مذيعون في التليفزيون والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين".

وأوضحت سميرة عبد العزيز : برغم من رده الذى كان فيه هجوم شرس علىّ إلا أننى التزمت الصمت والفنان أشرف زكى نقيب الفنانين تدخل لحل الأزمة وقام محمد رمضان بالاعتذار وبرر ما كتبه بأن أحد معجبيه هم من قاموا بكتابة ذلك.

يذكر أن الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز قد قالت إنها سعيدة بأن برنامجها الإذاعي "وقال الفليسوف" الذي قدمته على مدار أربعين عاماً استمر هذه المدة .

تابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: وقال الفيلسوف كان فيه ثقافة وكل حلقة بتقدم ثقافة حتى ارتبط الناس به جداً ولما كنا نتوقف كانت الناس تسأل واستمرينا عليه أربعين عاماً وإلى الآن لازال يذاع ويعاد حتي أن هناك آلاف الحلقات".

أكملت : "بقابل ناس يقولولي إحنا تعلمنا نطق اللغة العربية منك وببقى سعيدة إن البرنامج ساعد الناس على تعلم اللغة العربية ونطقها الصحيح".

وكشفت أن الراحل حافظ عبد الوهاب هو من اختارها لتقديم البرنامج الإذاعي الشهير قائلة : " أنا أصلاً من الاسكندرية وكان وقتها مدير إذاعة الاسكندرية وقلتله إديني جواب لبابا شارو عشان أمثل في إذاعة القاهرة فأعطاني الجواب لبابا شارو قال فيه : أهديك صوتاً جميلاً ومثقفاً فبابا شارو قعد يتريق وقلي يعني إيه ياختي صوت مثقف ؟ وبعتني لمدير البرامج الثقافية وأعطاني برنامج يحمل إسم " أماكن لها تاريخ " وقرأته أمامه قلي هايلة وبعد شهر قلي سيبي البرنامج ده وإختاروكي " لبرنامج قال الفليسوف " وأنا وقتها زعلت وقلتله هتاخد مني برنامج مدته ربع ساعة وتديني برنامج خمس دقايق قلي ده برنامج يومي وهيتقال إمك يومياً في الاذاعة وفرحت جداً بيه "

تابعت : "برنامج عمري كنت بقدمه لحد 2011 وتوقف مع وفاة الحاج سعد وأول أجر تقاضيته 136 قرشًا.