برلمانية: قرار الرئيس السيسى بتعيين المرأة قاضية تاريخي

أعربت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان عن سعادتها وفخرها بتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، مشيدة بقرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بشأن تعيين عدد 38 عضوة من أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة، وتعيين الشيماء عبدالفتاح علي منصور عضوًا هيئة النيابة الإدارية، بوظيفة نائب بمجلس الدولة.

وقالت النائبة هناء سرور إن هذا القرار يعد مكتسباً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجل مكتسبات المرأة المصرية فى عصرها الذهبى ، ويمثل لحظة تاريخية تتوج نضال المرأة المصرية التي رسخت وجودها من خلال سلسلة من النجاحات في مختلف المجالات ، مشيرة إلى أن المرأة اليوم أثبتت قدراتها السياسية في ظل اهتمام القيادة السياسية والدولة بتوفير برامج إعداد وتدريب علي أعلي مستوي للمرأة وتحقيق الشمول المالي لها .

ووجهت الدكتورة هناء سرور ، عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الدائم والمستمر للمرأة المصرية ، وعلى هذا القرار التاريخى الهام ، مؤكداً أن سيادة الرئيس وضع المرأة المصرية في مكانة عالية ، ويؤمن بضرورة مشاركتها اجتماعيًا وسياسيًا لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة .