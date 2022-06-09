عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قرار الرئيس السيسى بتعيين المرأة قاضية تاريخي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أعربت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان عن سعادتها وفخرها بتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، مشيدة بقرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بشأن تعيين عدد 38 عضوة من أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة، وتعيين الشيماء عبدالفتاح علي منصور عضوًا هيئة النيابة الإدارية، بوظيفة نائب بمجلس الدولة.

وقالت النائبة هناء سرور إن هذا القرار يعد مكتسباً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجل مكتسبات المرأة المصرية فى عصرها الذهبى ، ويمثل لحظة تاريخية تتوج نضال المرأة المصرية التي رسخت وجودها من خلال سلسلة من النجاحات في مختلف المجالات ، مشيرة إلى أن المرأة اليوم أثبتت قدراتها السياسية في ظل اهتمام القيادة السياسية والدولة بتوفير برامج إعداد وتدريب علي أعلي مستوي للمرأة وتحقيق الشمول المالي لها .

ووجهت الدكتورة هناء سرور ، عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الدائم والمستمر للمرأة المصرية ، وعلى هذا القرار التاريخى الهام ، مؤكداً أن سيادة الرئيس وضع المرأة المصرية في مكانة عالية ، ويؤمن بضرورة مشاركتها اجتماعيًا وسياسيًا لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا

مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس

مشروع في الكنيست لتغليظ العقوبة على ملقي الحجارة

الرئيس السيسي يوافق على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشيد بـ السيسي وإعلان 2022عاما للمجتمع المدني

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل من أولويات القيادة السياسية

مجلس الأهلي يناقش أزمة موسيماني ومؤتمر نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ