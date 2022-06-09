عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم المنيا: فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية الأحد القادم

فتح باب التظلمات
فتح باب التظلمات

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تقرر فتح باب التظلمات امام طلاب الشهادة الإعدادية، بدأ من يوم الأحد القادم، وقد تقرر تخصيص عدد من المدارس التي لا توجد بها لجان الامتحانات لتلقى تظلمات الطلاب.
يشار إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97% بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

وأوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.

 

امتحانات محافظ المنيا وكيل وزارة التربية والتعليم محمد فؤاد اللواء اسامة القاضي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باب التظلمات نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا

مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

ملك الأولى بالشهادة الإعدادية في المنيا: أسرتي وفرت الجو المناسب للتفوق.. شاهد

ترشيحاتنا

إنفراد.. التقرير السري لجائزة الدولة التشجيعية فرع الدراسات الأدبية

الصناعات الغذائية توقع مذكرة تفاهم مع مشروع تطوير التجارة لزيادة الصادرات

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس

مشروع في الكنيست لتغليظ العقوبة على ملقي الحجارة

الرئيس السيسي يوافق على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشيد بـ السيسي وإعلان 2022عاما للمجتمع المدني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ