تعليم المنيا: فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية الأحد القادم

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تقرر فتح باب التظلمات امام طلاب الشهادة الإعدادية، بدأ من يوم الأحد القادم، وقد تقرر تخصيص عدد من المدارس التي لا توجد بها لجان الامتحانات لتلقى تظلمات الطلاب.

يشار إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97% بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

وأوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.