مصر للتأمين تفوز بمناقصة ممتلكات ومحافظ تمويلات بنك ناصر الاجتماعي

فازت شركة مصر للتأمين، "إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين" والشركة الرائدة في تأمينات الممتلكات بالسوق المصري ، بمناقصة التأمين على محافظ التمويلات الممنوحة من بنك ناصر الاجتماعي لعملائه والتي ستقوم شركة مصر للتأمين بتقديم خدماتها التأمينية الشاملة للبنك وعملائه من خلال عدد من التغطيات التأمينية تتمثل في التأمين على ممتلكات البنك والتأمين ضد مخاطر عدم السداد والحوادث الشخصية والممتلكات لعملاء البنك اصحاب للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وحرصت شركة مصر للتأمين من جانبها عند تسعير تلك الخدمات والمنتجات التأمينية على ان يتناسب معدل الأقساط المحتسبة مع دخول عملاء البنك من الشرائح المستهدفة من عملاء التمويلات اصحاب (المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر) وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لتلك الفئات وايماناً بالدور الوطني والمسئولية المجتمعية التي تحرص عليها كل من ادراتي شركة مصر للتأمين وبنك ناصر الاجتماعي برئاسة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وبتوجيهات وتحت رعاية كل من عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين ومحمد حمدان محمود عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي وبدعم من باسل الحيني الرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين على ضرورة التعاون بين المؤسستين الوطنيتين لتحقيق الاهداف المرجوة من القيادة السياسية للدولة في دعم وتشجيع هذه الفئات والنهوض بها اجتماعياً واقتصادياً والقضاء على البطالة ومن ثم انعاش الاقتصاد القومي والعمل على نجاح مبادرات الحكومة والبنك المركزي في هذا الخصوص.

و أعرب عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين عن سعادته بهذا التعاون الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها مصر للتأمين من أجل مد مظلتها التأمينية لكافة شرائح العملاء ووتلبيه كافة متطلباتهم وابتكار المنتجات التأمينية التى تلبي احتياجاتهم ومن هنا جاء التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي كأكبر البنوك العاملة في مجال الاقراض الصغير ومتناهي الصغر والذي تتيح مصر للتأمين من خلاله تقديم خدمة تأمينية متميزة لعملاء بنك ناصر الاجتماعي وذلك من خلال توفير التغطية التأمينية لعملاء البنك الحاصلين على تمويلات (نقدية / عينية) ضد مخاطر عدم السداد الناتج عن التعثر لصالح البنك وكذلك التأمين على عملاء البنك من أصحاب التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويشمل تغطية الحوادث الشخصية والتأمين على البضاعة .

من جانبه أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن هذه الخطوة تعزز جهود البنك لتنويع خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية لتلبية كافة إحتياجات عملائه من كافة شرائح المجتمع بما يسهم في تحقيق الشمول المالي عبر توفير منتجات وحلول الشركة التأمينية من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات التأمينية



وأشار عشماوي إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية و التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء من اصحاب المعاشات و موظفي القطاع العام والخاص بشروط ميسرة .تمويلاتاستثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة وتمويل عمليات شراء وسائل النقل التشاركي وتمويل الحضانات وتمويل مستورة للمرأة و تمويل سداد المصروفات المدرسية، تمويل الزواج، و التمويلات بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية والتي تتميز أنها ذات عائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة (شهري – ربع سنوي – سنوي ) حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته .

الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين تعد أول شركة تأمين وطنية وعلامة من علامات استقلال الاقتصاد المصري منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب عام 1934 كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية لتوفير الحماية التأمينية للمشروعات المصرية. وتحظى الشركة بخبرة طويلة ومكانة رائدة في سوق التأمين المصري بالإضافة إلى توافق الشركة مع المعايير العالمية وحصولها على التصنيف الائتماني من أكثر من شركة تصنيف عالمية ومنها على سبيل المثال حصولها على تصنيف" AA+(egy)" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويعكس هذا التصنيف مكانة شركة مصر للتأمين في سوق التأمين المصري .