محافظ بني سويف: مؤتمر التجرية المصرية الكورية فرصة متميزة لربط الخريجين بسوق العمل

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه جامعة بني سويف التكنولوجية تحت عنوان "التجربة المصرية الكورية" يمثل فرصة متميزة وخطوة جادة في دفع جهود الدولة المصرية في مجال ربط الخريجين بسوق العمل، وتحفيز فتح آفاق جديدة في هذا المجال الذي يتسق مع رؤية مصر 2030، ويأتي كخطوة نوعية في مجال تطبيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة الخطط والجهود التنموية، فضلاً عن مساهمة تلك الفعاليات في مساعدة الشباب لإيجاد فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص، ومساعدة الجامعات للتعرف علي سوق العمل بأنواعه وكيفية تأهيل الخريجين ومساعدتهم للالتحاق بالقطاع الخاص، من خلال فتح قنوات للتواصل ما بين الشباب وأصحاب الأعمال والمستثمرين.



جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه جامعة بني سويف التكنولوجية بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والجامعة الكورية للتكنولوجيا، عن التعليم العالي التكنولوجي "التجربة المصرية الكورية"، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، والسفير "هونج جين ووك" سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة والدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية.



وأوضح بيان صادر عن المحافظة، اليوم /الخميس/، أن المؤتمر يتناول عدة محاور وموضوعات هامة تشمل: ربط التعليم الفني قبل الجامعي بالتعليم العالي التكنولوجي، سياسات التعليم العالي التكنولوجي في مصر، التعليم الفني قبل الجامعي، مشاركة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي التكنولوجي وتمكين الشباب في مصر، نموذج التعليم التكنولوجي المبتكر في جامعة بني سويف التكنولوجية، ضمان الجودة واعتماد جامعة بني سويف التكنولوجية.



وأعرب المحافظ عن شكره وشكر أبناء بني سويف للرئيس عبد الفتاح السيسي، للنقلة التنموية التي شهدها ومازال يشهدها صعيد مصر بشكل عام، في ظل تكليفات سيادته بتوجيه بوصلة التنمية للصعيد، خاصة وأن بني سويف كإحدى محافظات الصعيد، شهدت تنفيذ مشروعات قومية وخدمية، تجاوزت تكلفتها مليارات الجنيهات في العديد من القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، والتي وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده.



وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي الذي تنفذه الدولة في مجال التعليم التكنولوجي، من خلال إنشاء جامعات ذات مستوى عالمي متخصصة في المجال، في إطار الرؤية التنموية 2030، التي تتضمن خطط طموحة لتحقيق نقلة نوعية في كل الجوانب، يشكل هذا المشروع خطوة محورية نوعية، لاسيما وأن هذا النوع يدعم فرص العمالة المصرية في الحصول على فرص عمل بسوق العمل المحلي والعالمي، بجانب توفير العناصر المتكاملة والمميزة التي ستمثل سواعد الوطن في استكمال جهود البناء والتنمية الشاملة، إذ أن خطة الدولة لافتتاح 25 جامعة تكنولوجية تعد خطة طموحة ومميزة، ونتيجة مثمرة ونوعية في مجال التعاون المصري الكوري.



ونوه إلى أن إنشاء جامعة تكنولوجية على أرض بني سويف أضاف ميزة تنافسية للمحافظة لتعظيم الميزات النسبية الأخرى، خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها من القطاعات والمجالات التي تمتلك فيها المحافظة فرص واعدة.



واستعرض المحافظ الاستراتيجية التنموية ببني سويف والتي يتم العمل من خلالها على مدار أكثر من عامين، التي تعد هي الأولى من نوعها على مستوى محافظات مصر، التي تم إطلاقها ديسمبر 2020، وقد صدرت توجيهات من الحكومة بتعميمها.



وأوضح أن الاستراتيجية تشمل 6 قططاعات اقتصادية هي: (الصناعة - الزراعة - السياحة - النقل واللوجستيات - الاتصالات - المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، والتي تمتلك فيها بني سويف ميزات نسبية وتنافسية تجعلها محافظة واعدة وقبلة للاستثمار، ومن ثم مزيد من فرص العمل للخريجين وكل الشباب، خاصة مع توافر دليل متكامل عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة بني سويف تتضمن الأراضي الصالحة للاستثمار ومجالات الاستثمار بها، وكذا المشروعات المقترحة للشراكة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والتعليم وقطاع الترفيه.



وأشار المحافظ إلى أن رؤية المحافظة تضمنت في مجال دعم توجه الدولة المصرية لربط الخريجين الجدد بسوق العمل حيث نعمل من الشراكة التنموية وبتعاون الشركاء الفاعلين (جامعات، وقطاع خاص) لدعم أُطر التعاون في مختلف المجالات التي تستهدف صقل مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لدخول سوق العمل، والتأكيد على أن الدراسة العلمية والأكاديمية ليست كافية للحصول على فرصة عمل مميزة في عصر عناصره ومكوناته ومعطياته فى تطور متلاحق ومتسارع.



هذا بالإضافة إلى أن تلك الفترة قد شهدت توقيع نحو 30 بروتوكول تعاون في قطاعات تنموية متنوعة، إلى جانب تشكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمشاركة المختصين من التنفيذيين وممثل عن مجلس النواب ، وذلك لتنفيذ وتفعيل الدراسات التي تتعلق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدفع بالقطاع التنموي في هذا المجال.



وطالب محافظ بني سويف بضرورة بذل مزيد من الجهود لإحداث تكامل بين الفكر الأكاديمي والتدريب العملي للطلاب من أجل تحقيق خطوات فاعلة وجادة للمساهمة في الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وبما يتوافق مع متطلبات شركات القطاع الخاص، لاسيما في ظل الحاجة لمزيد من المبادرات والأفكار غير التقليدية لتوفير فرص عمل للشباب خاصة وأن محافظات الصعيد تمتلك العديد من الفرص والميزات التنافسية في أكثر من مجال.



وفي سياق متصل، حصلت مستشفيات جامعة بني سويف على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في البرنامج التدريبي لأطباء الامتياز في عدد الطلاب المتقدمين للبرنامج مقارنة بعدد الشهادات كما حصلت علي المركز السابع في العدد الكلي للشهادات لطلاب الامتياز دفعة 2021 موثقة.



وذكرت الجامعة - في بيان اليوم / الخميس / - أن مستشفيات جامعة بني سويف نظمت برنامجا تدريبيا عبر الإنترنت لأطباء الامتياز دفعة 2021 علي موقع Incision Academy بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB وأكاديمية "انسيجن" الهولندية المختصة بالتعليم الجراحي؛ لتعريف الطلاب بأحدث ما توصل إليه العلم في المجالات الجراحية المختلفة.



وأوضحت أن كل دورة تدريبية يعقبها امتحان لتقييم تحصيل الطلاب من معلومات ويمنح الطالب شهادة معتمدة بعد اجتياز 70% من أسئلة الامتحان ، لافته إلى أن ذلك يأتي في ظل اهتمام رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، وتحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببني سويف، والدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف لتخريج دفعة مميزة من أطباء الامتياز.