الأقوى في مصر | 50 شركة بـ قيم تسويقية 28.5 مليار دولار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدًا يتضمن عرضًا مبسطًا لأهم النقاط التي تعرضت لها مجلة فوربس الشرق الأوسط حول أقوى 50 شركة في مصر لعام 2022.

إذ إنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي.

من بينها شركات حكومية أو شركات ذات شراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل عام فقد هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 16 شركة، يليه العقارات بـ 8 شركات، والصناعة بـ 7 شركات.



بلغ إجمالي القيم التسويقية لدى 50 شركة نحو 28.5 مليار دولار، وتخطى مجموع الأصول 142 مليار دولار.

بينما وصلت المبيعات الإجمالية للشركات إلى 39.1 مليار دولار، ومجموع صافي الأرباح 5.4 مليار دولار.