تسهيلاً على المواطنين.. مستقبل وطن يطلق مبادرة هنساعد بعض لتحديث بطاقات التموين

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،أطلقت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "هنساعد بعض"، والتي تهدف لتجديد البطاقات التموينية المنتهية أو وشيكة الانتهاء، وذلك لخدمة المواطنين والأهالي في كافة أقسام ومراكز المحافظة، وعلى الفور عند إطلاق المبادرة، بدأت عدد من أمانات أقسام "الشروق – الزيتون – بدر – دار السلام- روض الفرج- المعادي وطرة – الزاوية الحمراء- الأزبكية- حدائق القبة- عين شمس- ألف مسكن- النزهة- الجمالية" بتنفيذ المبادرة لمساعدة وخدمة الأهالي والمواطنين، وتنتهي فعاليات المبادرة الثلاثاء المقبل.

ويقوم فرق هيئة مكتب العمل الجماهيري في الأحياء، بالانتشار في النقاط المحددة والتواجد أمام المخابز لتوجيه المواطنين بالتوجه إلى تجديد بطاقاتهم المنتهية، ولاقت تلك المبادرة استحسان عدد كبير من المواطنين حيث شهدت الاماكن المحددة للمبادرة اقبال من الأهالي.

وفى محافظة الجيزة،بدأت أمانة مركز أبو النمرس الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، من حيث تعقيم الفصول وتوزيع مياه معدنية على الطلبة لمواجهة ارتفاع حرارة الجو وتهيئة جو مناسب للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، كما واصلت أمانة المركز حملتها ضد فيروس كورونا، وفي نفس السياق، تواصل أمانة مركز البدرشين، في تنفيذ مراجعات الثانوية العامة بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة التعليمية.

وفي محافظة بورسعيد،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية لأهالي حي الضواحي تحت عنوان "إحمي طفلك من أمراض الصيف"، في مركز شباب القابوطي، وبحضور لفيف من أعضاء الحزب وأهالي حي الضواحي بالمحافظة، وجاءت هذه الندوات كم شأنها توعية كل الأهالي ورفع المستوى الثقافي لهم خاصة بالأماكن الأكثر احتياجاً، وفي نهاية الندوة، فتح حواراً مفتوحاً من الأهالي والوقوف على مشاكلهم، ووعدهم بالتواصل من أجل هذه المشكلات.

وفي محافظة أسيوط،أقامت مركز القوصية، مراجعة كاملة مجانية لطلبة الثانوية العامة بشعبتيه الأدبي والعلمي لمادة اللغة الفرنسية ومادة الجغرافيا ومادة الفيزياء، والتي نظمت في قاعتي الياسمين والملكة وبعد نهاية المراجعة قام الحزب بالقوصية بتكريم عدد من القيادات التنفيذية والمنظمة للفعالية.

وفي محافظة الغربية،نظمت أمانة مدينة زفتي، رحلة سياحية دينية أثريه للكنائس والمساجد للأيتام ولأهالي المدينة، وذلك لزيادة الوعي الأثري والديني لديهم بالتعاون مع (مكتب أثار زفتي) وبمصاحبة ارشاد سياحي طوال الرحلة، حيث بدأت الرحلة بزيارة كنيسة ماري جرجس بكفر عنان وتم شرح أهميتها ومعالم الكنيسة كأثر من أثار زفتي، مرورا بشارع البحر منطلقين الي اطهر مكان بزفتي وهو مسجد اولاد الزبير (الجامع الكبير) وقمنا بشرح تفصيلي لتاريخ المسجد كأثر تاريخي ذو قيمه لأولاد البلد، ومرورا بقصر الرفاعي والإدارة التعليمية كأثر رسمي، ومرورا بميدان الطلبة، وفيلا يوسف الجندي، ثم اتجهت الرحلة الي كنيسة أبو سيفين بالحي البحري وكان في استقبالنا القمص تيموثاوس وقمنا بإلقاء الضوء علي تاريخ الكنيسة وأحداثها بشرح تفصيلي، حيث اننا نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحي، ثم اختتم اليوم بأجمل فقرة ترفيهيه للترفيه عن الاطفال وهي المرسى النهرى.

وفي محافظة الوادي الجديد، تنظم أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية المعصرة، اليوم، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام بالوحدة الصحية بقرية المعصرة تشمل القافلة التخصصات الآتية، أنف واذن، وجراحة، وأطفال، وجلدية، وأسنان، وصيدلي، وقدمت القافلة خدماتها بقرية المعصرة بمركز الداخلة والقرى التابعة لها والقريبة منها وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وجرى توقيع الكشف على 108 مواطنين بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

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