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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى في سوهاج

حريق
حريق

أصيب ثلاثة أشخاص بحروق نارية من الدرجة الأولى؛ إثر نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني، بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بشقة سكنية دائرة المركز، وإصابة ثلاثة أشخاص بحروق نارية من الدرجة الأولى.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية بمديرية الأمن، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة. تبلغ لقسم شرطة جرجا من الأهالي، باندلاع حريق في شقة سكنية ناحية شارع البحر دائرة القسم، ووجود مصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني، بشارع البحر دائرة مركز جرجا، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء؛ للسيطرة على النيران وإخماد الحريق؛ نتج عنه إصابة كلٍ من (أبوالنجا أ. أ- 62 عامًا- مصاب بحروق في اليدين والساقين من الدرجة الأولى بنسبة 30%، نجاح. إ. م- 45 عامًا- بحروق باليدين والساقين من الدرجة الأولى بنسبة بلغت 30%، والطفل محمد. ا- 12 عامًا- مصاب بحروق بالساقين من الدرجة الأولى بنسبة 20%).

تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداد النيران إلى بقية المنازل المجاورة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج شقة حروق جرجا قسم

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