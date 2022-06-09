الاثنين.. ورشة فن الحكي للأطفال ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان "فن الحكي"، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 من الشهر الجاري في تمام الثانية عشرة ظهرًا، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.







أدوات الحكي



تركز الورشة على تعليم الأطفال الوصف والارتجال والإبداع، واستخدام تعبيرات الوجه والجسم والصوت والخيال، واكسابهم مهارات إعداد الحكاية واختيار الموضوع واستخدام المشاعر ووصف الاحداث، والتدريب على مهارات وأدوات الحكي، وكذلك التعبير عن الذات والثقة بالنفس والمشاركة الفعالة.

تدير الورشة الاستاذة سوسن رضوان "وصيفة الرضوان"؛ وهي باحثة دكتوراه- حكاءة (شاركت في أكثر من عرض حكي في مركز جسور ومرايا)، وكاتبة قصة وخواطر ومقالات (شاركت في العديد من المجموعات القصصية منها: أهالي القاهرة الكرام والمربوعة ونحت على جدار الورق وحكايات البنات).

تأتي الورشة لمدة 3 محاضرات، أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، وتستهدف الأطفال من 8 إلى 12 سنة، وبحد أقصى 20 طفلا.