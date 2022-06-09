كريم عبد العزيز وأحمد عز فقط .. طرح أولي بوسترات فيلم كيرة والجن

نشرت الصفحة الرسمية لشركة سينرجي للانتاج السينمائي عبد موقع التواصل الإجتماعي الشهير " فيسبوك ، البوستر الاول لفيلم كيرة والجن ، والذى يقوم ببطولته كل من أحمد عو وكريم عبد العزيز .

وظهر فى البوستر كل من البطلين كريم عبد العزيز وأحمد عز فقط ، ومن المتوقع ان يتم طرح العديد من البوسترات للابطال خلال الفترة القادمة .

كيرة والجن

وعلقت الصفحة قائلة : " في شوارع كيرة والجن، محدِّش هيلحقك... كيرة والجن ٣٠ يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي ، أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية.

كشفت شركة سينرجي للإنتاج الفني عن الإعلان التشويقي الأول لفيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، وكانت المفاجأة في الظهور الخاطف للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، اللذين لم يظهرا إلا في صورتين فقط، مما يثير المزيد من الفضول حول الشخصيات التي يقدمانها.

كريم عبد العزيز ظهر في بطاقة تحمل صورته بالإضافة إلى بيانات شخصية، مثل الاسم والعنوان ومواصفات شكلية ومحل السكن، كأنها بطاقة شخصية، بينما ظهر أحمد عز في صورة قديمة في يد أحدهم، بعد ذلك ظهر الاثنان معاً في صورة معلقة على الحائط، بها صورة الاثنين المطلوبين للعدالة، ومكافأة قدرها 5 آلاف جنيه لمن يبلغ عنهما.

كيرة والجن فيلم مستوحى من أحداث حقيقية تعود بالزمن لأكثر من 100 عام وبالتحديد إبان ثورة 1919، تلك الفترة التي شهدت ذروة مقاومة المصريين بقيادة سعد زغلول للاحتلال الإنجليزي، وتتمثل المقاومة في شخصيتيّ كيرة (كريم عبد العزيز) وعبد القادر الجن (أحمد عز)، كما يقدم الفيلم نظرة متفحصة على المجتمع المصري في تلك الفترة، ومن المقرر إطلاق الفيلم في دور العرض ابتداءً من 30 يونيو الحالي.

وبالإضافة للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، يضم كيرة والجن عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم هند صبري وسيد رجب وأحمد مالك وهدى المفتي ورزان جمال ولارا اسكندر وعلي قاسم ومحمد عبد العظيم.

فيلم كيرة والجن من إخراج مروان حامد، من تأليف أحمد مراد، ويضم في فريق العمل كل من مدير التصوير أحمد المرسي، والمونتير أحمد حافظ، والستايلست ناهد نصر الله، والمؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور باسل حسام، إضافة إلى المنتج أحمد بدوي مدير شركة سينرجي للإنتاج الفني التي أسسها المنتج تامر مرسي، وتتولى شركة MAD Solutions مهام تسويق الفيلم.

كيرة والجن يُسجل التعاون الخامس بين مروان ومراد، التي كان أحدثها الجزء الثاني من الفيل الأزرق، وأصبح أول فيلم مصري تتجاوز إيراداته الـ 100 مليون جنيه مصري والأعلى حتى الآن في تاريخ السينما المصرية؛ كما يُسجل الفيلم التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد وكريم عبد العزيز بعد فيلم الفيل الأزرق بجزئيه، والتعاون الأول بين مروان وأحمد عز، والتعاون الثاني بين مروان حامد وسينرجي للإنتاج الفني بعد الفيل الأزرق 2.