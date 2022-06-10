بعد زيادة أسعارها.. مواصفات السيارة ام جي HS موديل 2022 في مصر|صور

شهدت القائمة السعرية لسيارت ام جي بعض التغييرات السعرية، وذلك عن جميع الطرازات المطروحة بالسوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدامات HS مويل 2022، حيث قدرت نسبة الزيادة الخاصة بها بقيمة بلغت 20 الف جنيه.

السيارة ام جي HS موديل 2022

زودت السيارة ام جي HS موديل 2022 بجنوط رياضية 18 بوصة، مع ابعاد هيكلية بلغت 4574 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1876 مم، و 1685 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 463 لترا.

السيارة ام جي HS موديل 2022

وتظهر السيارة ام جي HS موديل 2022 بتصميم خارجي رياضي، مع شبكة متعددة المقاطع الهوائية، ومرايا جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، بالاضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، ومنظومة عادم ثنائية، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز.

السيارة ام جي HS موديل 2022

ودعمت السيارة ام جي HS موديل 2022 بالعديد من التجهيزات مثل مثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء مع مخارج خلفية، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، مع شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.1 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

السيارة ام جي HS موديل 2022

وتستمد السيارة ام جي HS موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" يستطيع ضخ قوة قدرها 169 حصانا، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، إلى جانب باقة من تقنيات الحماية وانظمة المكباح المتعددة.

السيارة ام جي HS موديل 2022

أسعار السيارة ام جي HS موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى ام جي HS موديل 2022 بقيمة قدرها 550 ألف جنيه بدلاً من 530 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي HS موديل 2022 بقيمة قدرها 555 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي HS موديل 2022 بقيمة قدرها 560 ألف جنيه بدلاً من 540 ألف جنيه.