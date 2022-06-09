تصادم سيارة بعمود كهربائي على الطريق الزراعي السريع بطوخ

شهد طريق مصر اسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة حادث تصادم سيارة دبابة بالجزيرة الوسطى بنزلة كوبرى طوخ العلوى، أسفر عن ميول عامود الكهرباء بالجزيرة الوسطى، تم التحفظ على السيارة والسائق، تم رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من أحمد وزيرى رئيس مدينة طوخ بوقوع حادث تصادم سيارة بالجزيرة الوسطى بنزلة كوبرى طوخ.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة دبابة بيضاء اللون رقم ١٦٧٩ ( ت ل ا) بقيادة السائق " علاء عبد العزيز عبد السلام" ٣٦ سنه ومقيم بقرية قرطسا مركز دمنهور بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطى نزلت كوبرى طوخ العلوى بحوالى ١٠٠ متر تقريباً طريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة وتحولت السيارة إلى اتجاه بنها نتيجة عبور الجزيرة الوسطى وأسفر الحادث عن ميول عامود الكهرباء بالجزيرة الوسطى .

تم التحفظ على السيارة والسائق وإخطار مسئول قسم الكهرباء بمجلس المدينة لعمل المعاينة اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.