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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث اشتعال النيران بسيارة ببنها

اشتعال سيارة
اشتعال سيارة

لقيت سيدتين مصرعهما وإصيب 5 اخرين في حادث اشتعال النيران في سيارة أجرة علي طريق بنها ميت العطار حيث اشتعلت النيران فجاءة في السيارة اثناء اتجاهها الى قرية ميت العطار دائرة مركز بنها.
تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفي بنها العام وتولت الجهات المعنية التحقيق وامرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثتين والاستعلام عن حالة المصابين لمعرفة حالتهم وسؤالهم وندب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث والذي يرجح انه بسبب ماس كهرائي شب في السبارة والتصريح  بدفن جثتي ضحيتا الحادث.

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تلقت اجهزة الامن بالقليوبية إخطارا من الأهالي بإشتعال النيران في سيارة سوزوكي أجرة علي طريق بنها - ميت العطار وإصابة 5 ومصرع 2 من الركاب. 
وانتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية وتبين اشتعال النيران فى سيارة اجرة فجاءة أثناء سيرها على طريق بنها - ميت العطار دائرة مركز بنها ما اسفر عن مصرع سيدتين هما " ن ف " 35 سنة وسيدة اخرى من الركاب وإصابة كلا من  شحات حميدة سائق السيارة ومحمد شحات حميدة نجل سائق السيارة وعيفي اشرف وعيد اسلام واحمد السعداوي وتم نقلهم للمستشفي وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بنها النيران السيارة مركز بنها مستشفى بنها العام

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