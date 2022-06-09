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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. تخصيص سيارة صراف آلي متنقلة لخدمة الأهالي بالمنوفية

سيارة صراف الي متنقلة
سيارة صراف الي متنقلة

في إطار استعدادات محافظة المنوفية بالاحتفال بعيدها القومى الـ (116) ، وانطلاقا من التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية والبنوك فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى وشعب المنوفية .

 

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه سيتم توفير  سيارة الصراف الآلى المتنقلة والمعروفة بـ ( (Mobil ATM) بشارع الجلاء البحري بجوار ديوان عام محافظة المنوفية وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 20 يونيو 2022 ، تأتي تلك المبادرة ضمن منظومة الخدمات التي يقدمها البنك الأهلى المصرى لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء وتقليل حجم التكدس والازدحام على ماكينات الصرف الآلى.

 

هذا وتتيح سيارات الصراف الآلي المتنقلة ( (Mobil ATM) العديد من الخدمات المتنوعة ومنها خدمات السحب والإيداع وسداد الفواتير والتبرعات والتحويل اللحظى وغيرها من الخدمات المصرفية.


هذا وقدم محافظ المنوفية شكره و تقديره لمجهودات البنوك الوطنية المبذولة في خدمة المواطنين  ، لافتا إلى حرصه على التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

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