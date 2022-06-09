احتفالا بالعيد القومي.. تخصيص سيارة صراف آلي متنقلة لخدمة الأهالي بالمنوفية

في إطار استعدادات محافظة المنوفية بالاحتفال بعيدها القومى الـ (116) ، وانطلاقا من التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية والبنوك فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى وشعب المنوفية .

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه سيتم توفير سيارة الصراف الآلى المتنقلة والمعروفة بـ ( (Mobil ATM) بشارع الجلاء البحري بجوار ديوان عام محافظة المنوفية وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 20 يونيو 2022 ، تأتي تلك المبادرة ضمن منظومة الخدمات التي يقدمها البنك الأهلى المصرى لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء وتقليل حجم التكدس والازدحام على ماكينات الصرف الآلى.

هذا وتتيح سيارات الصراف الآلي المتنقلة ( (Mobil ATM) العديد من الخدمات المتنوعة ومنها خدمات السحب والإيداع وسداد الفواتير والتبرعات والتحويل اللحظى وغيرها من الخدمات المصرفية.



هذا وقدم محافظ المنوفية شكره و تقديره لمجهودات البنوك الوطنية المبذولة في خدمة المواطنين ، لافتا إلى حرصه على التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .