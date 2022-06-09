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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرتغال تفوز على التشيك.. وإسبانيا تهزم سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

فاز منتخب البرتغال على جمهورية التشيك بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح جواو كانسيلو التسجيل لـ البرتغال في الدقيقة 33 بهدف جاء بعد تلقيه تمريرة رائعة من برناندو سيلفا من الجهة اليمنى، ليقتحم منطقة جزاء التشيك ويسدد الكرة في الشباك.

وسجل جونزالو جوديش الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 38 بتسديدة يمينية رائعة من متابعة لتمريرة برناندو سيلفا، مؤمنًا انتصار منتخب بلاده في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب البرتغال للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد التشيك عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة، حقق منتخب إسبانيا أولى انتصاراته في البطولة، وذلك بفوزه على سويسرا بهدف نظيف.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة 13 من متابعة رائعة لتمريرة زميله ماركوس يورينتي.

انتصار إسبانيا رفع رصيدهم للنقطة الخامسة في وصافة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد سويسرا عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

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