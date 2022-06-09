مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة سميثسسبيرج، بولاية ماريلاند.

وقالت الشرطة الأمريكية إن منفذ إطلاق النار أصبح لا يمثل أي تهديد على الشارع، في إطلاق نار بولاية ماريلاند.

ومرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون بفرع سن شراء الأسلحة نصف الآلية إلى 21 سنة.

يأتي ذلك في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.

وبعد عشرة أيام على إطلاق النار في بوفالو، قتل مراهق 19 طفلا ومدرّستين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في تكساس.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سن قوانين جديدة لضبط حيازة الأسلحة النارية تشمل حظر تلك الهجومية.