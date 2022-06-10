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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام ومحمد بركات يرفضان التوجه لغرفة خلع الملابس عقب الهزيمة أمام إثيوبيا

صدى البلد

رفض كل من حازم إمام ومحمد بركات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، التوجه لغرفة خلع الملابس التي يتواجد فيها اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة من إثيوبيا.

وجاء موقف الثنائي اعتراضًا على الأداء الذي قدمه المنتخب أمام إثيوبيا.

 

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نجم الأهلي عن خسارة المنتخب أمام إثيوبيا : غياب تام لكل الخطوط ومشكلة فى إدراك ارتداء قميص مصر

علق ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق على خسارة منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب إثيوبيا بهدفين نظيفين.

قال ماهر همام عبر تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :

أداء غير موجود من الأساس كي نصفه بالسيء غياب تام لكل الخطوط فى الملعب طريقة لعب غير مفهومة قرارات خاطئة من جميع اللاعبين بلا استثناء.

أضاف: توقعنا انتفاضة في الشوط الثاني ولكن من الواضح أن هناك مشكلة فى إدراك معني ارتداء قميص المنتخب وتمثيل مصر في محفل دولي.

كان إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني علق على خسارة المنتخب من إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال جلال في تصريحاته عقب المباراة: "واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، ولكنني أعترف بأننا قدمنا مباراة سيئة، خاصة في أول 45 دقيقة" .

وأضاف: "كنا نفقد الكرة في كثير من المواقف، وبدأنا المباراة واللاعبين يشعرون بأن اللقاء سهل" .

وواصل: "استقبلنا الهدفين وقمنا بإجراء التبديلات، وحدث تحسن في الأداء بعض الشئ، لكن ليس بالشكل المطلوب، فوجئت بأداء اللاعبين لم نستحق الفوز بكل تأكيد" .

وأشار: "المباراة للنسيان نأمل في ألا تؤثر علينا في الفترة المقبلة، لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا" .

واستكمل: "الفريق مُطالب بالفوز دائما وأنا أبحث عن الفوز وأتعامل مع كل الظروف، والدنيا لن تقف على المكسب أو الخسارة وأهم شئ أن نحاول تطوير الشكل الذي يناسب اللاعبين" .

وختم حديثه قائلا: "العمل الخاص بي لم أفعله بعد بسبب ضيق الوقت، وظروف المباراة لم تساعدنا".

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