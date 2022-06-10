مدحت العدل: محمد رمضان حضر فرح ابنتي مع سائقه وبدون حرس

دافع الكاتب مدحت العدل عن الفنان محمد رمضان بعد انتقادات وجهت له على مواقع التواصل الاجتماعي حول حضوره حفل زفاف ابنته آية برفقة حرس خاص.

وكتب مدحت العدل عبر فيسبوك:" توضيح.. شرُفت بالفنان الجدع إبن البلد النجم محمد رمضان الذي دعوته لفرح ابنتي آية فجاء وغني وأبدع وأسعدها وأسعدنا جميعاً وطبعاً بلا مقابل وإنما هدية منه لي وللعروسين كما يليق بفنان إبن أصول حقاً وعندما إنتهي من الغناء أخذه الحرس الخاص بالعرس - وليس بمحمد رمضان - الذي جاء للفرح مع سائقه فقط ..فجريت ورائه لكي يجلس معنا كواحد من الأسرة .كان الإصرار علي العودة ليجلس معززاً مكرماً ..كل الشكر للفنان الكبير ..مكانته ليست من فراغ".

وكشف الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، تفاصيل تقدمه ببلاغ للنائب العام بعد تطاول أحد الشعراء علـى أم كلثوم والشاعر أحمد رامي.

وقال العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج " حضرة المواطن" المذاع عبر قناة " الحدث اليوم": "تم تقديم بلاغ للنائب العام والقانون هو من سيحكم، موضحا أن حرية الرأي مكفولة للجميع وعندما تذكر وجهة نظر حتى وإن كان ملحدا فعليك أن ترد بالحسنى وهذا هو آداب الإسلام.

وأكمل: "هو لا يعرف قيمة أحمد رامي، الذي حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، والذي ساعد في ترجمة رباعيات عمر الخيام، لافتا إلى أن الكلام عن أم كلثوم وأحمد رامي لن يفرق معهم لكن لوضع كل واحد في حجمه الطبيعي.

وكانت الإساءة للراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، على هامش أمسية ثقافية داخل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وما شهدته من تطاول وإساءة لرموز فنية مصرية، مثل الشاعر أحمد رامي.