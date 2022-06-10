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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. بكاء سيمون في أولى حفلاتها بعد العودة وسبب إلغاء حفل سعد لمجرد بالعراق

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها سبب بكاء سيمون في أول حفلاتها بعد عودتها إلى الجمهور، وإلغاء حفل سعد لمجرد في العراق، وتصريحات لبلبة عن عادل إمام وعبلة كامل ورأيها في تقديم سيرتها الذاتية، وزوج بريتني سبيرز السابق يقتحم حفل زفافها. 

تهديدات أمنية.. سبب إلغاء حفل سعد لمجرد ببغداد في اللحظات الأخيرة

تعرض الفنان سعد لمجرد لموقف خطير قبل ساعات من إقامة حفله مساء الخميس في بغداد، في اللحظات الأخيرة، بسبب تهديدات أمنية اضطرت المنظمين لإيقاف الحدث. 

حسام حسني يغني كل البنات بتحبك في حفل سيمون: علمتني وقفة المسرح

عادت الفنانة سيمون لإحياء الحفلات الجماهيرية مرة أخرى بعد غياب ما يقرب من عشرين عاما، وتألقت في حفل كامل العدد بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي مساء الخميس. 

عيد ميلادها.. سبب بكاء سيمون في حفلها بساقية الصاوي.. ومفاجأة للجمهور

وبكت سيمون على المسرح بعد الاحتفال بعيد ميلادها قبل أيام من موعده وسط احتفاء كبير من الجمهور، وأعلنت عن إقامة حفل ثاني لها في ساقية الصاوي أيضا منتصف يوليو المقبل. وعبرت عن سعادتها باستقبال الجمهور وتشجيعهم الدائم لها طوال الحفل من مختلف الأعمار. 

خالد سرحان عن نشر فيديو لسعد لمجرد: بعتذر لمساهمتي بإبراز متهم بالاغتصاب

تبرأ الفنان خالد سرحان من علاقته بالمغني سعد لمجرد في منشور جديد له على موقع فيسبوك من قليل، يعتذر فيه عن التقاط صورا معه من قبل. 

عودتني الدنيا.. شيرين عبد الوهاب تعلن اسم أغنيتها الجديدة ألحان تامر عاشور

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن اسم أحدث أغنياتها المقرر طرحها قريبا، من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور وهي “عودتني الدنيا”، وذلك ردا على طلب أحد متابعيها على تطبيق انستجرام. 

لبلبة: دوري في عريس من جهة أمنية كان مكتوبا لعبلة كامل

حلت الفنانة لبلبة ضيفة مساء الخميس على إنجي علي في برنامجها "أسرار النجوم" عبر محطة نجوم إف إم للحديث عن مشوارها الفني ومشاركتها في مسلسل "دايما عامر" في رمضان الماضي. 

بسبب زوجها الأول.. الشرطة تقتحم حفل زفاف بريتني سبيرز على سام أصغري

اضطرت الشرطة إلى افتحام حفل زفاف المغنية بريتني سبيرز على الممثل الصاعد سام أصغري للقبض على زوجها الأول جيسون ألكساندر. 

سيمون سعد لمجرد عادل إمام حسام حسن ساقية الصاوي الفنانة شيرين عبد الوهاب تامر عاشور

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