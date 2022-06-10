زيلينسكي: بحثت مع ماكرون مسار انضمامنا للاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إنه بحث مع نظيره الفرنسي مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والتنسيق الخطوات حول ذلك.

كما قال عبر حسابه على "تويتر"، انه اطلع إيمانويل ماكرون على تطورات الأوضاع على الخطوط الأمامية، وبحث معه تقديم فرنسا المزيد من المساعدات الأمنية.

من جانبه، أبلغ ماكرون نظيره الأوكراني، مواصلة باريس الاستجابة لحاجات كييف بما في ذلك الأسلحة الثقيلة.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان كرر مراراً خلال الأشهر الماضية أن بلاده باتت قريبة جداً من دخول الاتحاد. وأوضح أن المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية تتحركان معاً نحو هذا الهدف الاستراتيجي.

جاء ذلك، بعد أن وقعت الرئاسة الأوكرانية في 28 فبراير الماضي طلباً رسمياً للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذي يضم 27 دولة، بموجب إجراء خاص لأن كييف تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا، وذلك على الرغم من أن قادة الدول الأوروبية الذين اجتمعوا في فيرساي بمارس الماضي، أوضحوا أن مسار الانضمام إلى عضوية الاتحاد لا يمكن أن يكون سريعاً أو متسرعاً، ما أحبط قليلاً في حينه الطموحات الأوكرانية.