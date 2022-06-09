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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون لـ زيلينسكي: فرنسا جاهزة لتلبية احتياجات أوكرانيا عسكريا واقتصاديا

ماكرون وزيلينسكي
ماكرون وزيلينسكي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن فرنسا مستعدة لتلبية احتياجات أوكرانيا في ما يتعلق بالدعم العسكري والاقتصادي.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" بهذا الصدد، أن ماكرون "سأل الرئيس الأوكراني عن آخر التطورات على الأرض وعن احتياجاته من المعدات العسكرية والدعم السياسي والدعم المالي والمساعدات الإنسانية".

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وأضاف: "أخبر ماكرون نظريه ألاوكراني أن فرنسا سوف تظل على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة".

واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات لا سيما في ما يتعلق بالرأي القائل بأن المفوضية الأوروبية ستقدم طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والمناقشة التي ستتبع في المجلس الأوروبي في 23 و24 يونيو.

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