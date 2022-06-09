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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ظهور زيلينسكي فيها.. روسيا تسعي للسيطرة علي زابوريجيا بالكامل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليكسي جروموف، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تحاول استئناف هجومها على منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، من أجل السيطرة عليها بالكامل.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال جروموف، إن القوات الروسية "من المرجح أن تندفع من منطقة خيرسون الجنوبية، التي تسيطر عليها موسكو بشكل كبير، باتجاه زابوريجيا المجاورة، وذلك بعد ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيها". 

واجتاح الجيش الروسي الجزء الجنوبي من زابوريجيا، بما في ذلك مدينتان رئيسيتان ومحطة نووية رئيسية، في الأسابيع الأولى من الحرب، ولا تزال في أيدي روسيا.

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وتستمر كييف في السيطرة على شمال المنطقة، بما في ذلك العاصمة زابوريجيا، التي كانت في السابق نقطة انطلاق للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ميناء ماريوبول المدمر.

ولم يستبعد جروموف هجوما روسيا على منطقة ميكولايف الجنوبية، التي تقع أيضا على حدود خيرسون، والمركز الثقافي الرئيسي في أوديسا، إلى الغرب على طول ساحل البحر الأسود في أوكرانيا.

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