الأوقاف: إنفاق 9 مليارات جنيه لإحلال وتجديد المساجد.. و1ر2 مليار لخدمة المجتمع

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الأوقاف أنفقت أكثر من تسعة مليارات جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدًا وصيانة وترميمًا لأكثر من 9 آلاف مسجد، حيث جرى افتتاح أكثر من 2618 مسجدًا في أقل من عامين (أي في الفترة من سبتمبر 2020 حتى يونيه 2022).

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الليلة - أن الوزارة أنفقت أيضا أكثر من 2,1 مليار جنيه في أعمال "البر وخدمة المجتمع"، منها 200 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، و90 مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب نشر 372 مؤلفًا ومترجمًا عن الفكر الوسطي المستنير، من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بثلاث لغات الأردية واليونانية والهوسا.

وأشار إلى أن الوزارة حققت - من خلال هيئة الأوقاف المصرية - نحو 2 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح لأول مرة منذ إنشائها، وقامت بإنشاء وإصدار أعظم "أطلس وقفي" في العالم مكون من 92 مجلدًا لتوثيق "أعيان الوقف"، كما قامت الوزارة بتشييد 16 ألفا و791 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه، منها 14702 وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية.

وفي مجال الإيفاد والبعثات والمؤتمرات، أضاف وزير الأوقاف أن الوزارة قامت بإيفاد وإعارة 1684 إمامًا وقارئا، منوها بحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا، كما عقدت مؤتمرات دولية و7 مسابقات عالمية لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير، و4160 منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، كما قامت بتحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادات تتراوح ما بين (3762) و (5042) جنيهًا.

وتابع: قامت الوزارة - أيضا - بافتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات، وهو أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، إلى جانب تمكين أكثر من 5800 إمام وإداري على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا، وحصول أكثر من 941 إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الأوقاف عملت على التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات: العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية.

وقال إن الوزارة قامت بإهداء أكثر من 200 ألف كتاب لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتعيين 3011 إمامًا و4258 عاملا و138 فني وأخصائي تمريض (ممرضات)، والإعلان عن 1000 وظيفة إمام وخطيب و1000 وظيفة عامل بنظام التعاقد وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف.

وأوضح أن الوزارة قامت بإنفاق أكثر من 145 مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة، كما قامت بتوزيع 5424 طن لحوم أضاحي على 5 ملايين و424 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي مبلغ 508 ملايين و389 ألفا و942 جنيهًا، وتوزيع 653 طن لحوم إطعام على 653 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي مبلغ 22 مليونا و858 ألفا و800 جنيه، كما قامت الوزارة بتنفيذ خطة الدولة في مجال الاهتمام بالمرأة حيث قامت بتمكين المرأة من العمل واعظة وقيادية بالأوقاف ، إلى جانب تمكين الشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة.