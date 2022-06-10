بعد مشاركتها في معرض صوفيا وباريس للسيارات.. فورد تفكر بطرح برونكو بأوروبا

مضى عامين على تقديم فورد لـ "برونكو" من الجيل التالي في الأسواق الأمريكية وهي تظل حتى اللحظة منتجا أمريكيا خالصا تم تصنيعه ليلائم احتياجات ومتطلبات المواطن والمشتري الأمريكي ولكن هذا على وشك التغيير في المستقبل القريب.

تفكر فورد حاليًا في احتمالية تقديم سيارتها "فورد برونكو" للطرق الوعرة في أوروبا ، على الرغم من أنه لا يمكن تأكيد أي شيء في الوقت الحالي. هذا الأسبوع ، ظهرت فورد برونكو لأول مرة في معرض سيارات بالقارة الأوروبية مما يزيد من التكهنات حول طرحها في أوروبا.

فورد برونكو

يتم عرض برونكو Big Bend بمحرك إيكوبوست الـ 6 سلندر سعة 2.7 لترًا حاليًا في معرض صوفيا للسيارات 2022 ، أحد معارض السيارات الأوروبية المدرجة في أجندة المنظمة الدولية لمصنعي السيارات OICA لعام 2022 جنبًا إلى جنب مع معرض باريس للسيارات 2022. وهذا يعد أول ظهور علني للنموذج في القارة. من الجدير بالملاحظة، أن السيارة لم يتم استيرادها رسميًا من قبل شركة "فورد أوروبا" المسؤولة عن القارة، ولكن بواسطة Moto-Pfohe ، وكيل "فورد" البلغاري المحلي. السيارة المعروضة في صوفيا ليس لها ملصق سعر.

فورد برونكو

عندما سئلت "فورد" رسميا عن نية طرحها "برونكو" إصدار أوروبي، كان رد المتحدث الرسمي أن السيارة في معرض صوفيا "مجرد سيارة عرض، عرض لأيقونة". لم يتم تقديم أي وعد أو التزام بشأن موعد طرحها، على الرغم من أن فورد تفكر على ما يبدو في طرح برونكو إلى أوروبا، وإن كانت لم تحدد موعد حتى الآن.

فورد برونكو

بالعودة إلى الماضي قليلا، نجد أن "جيم فارلي" الرئيس التنفيذي لـ "فورد" قال في سبتمبر الماضي بمعرض Goodwood Revival إنه لا يستبعد فكرة طرح "برونكو" في أوروبا لتكون المنافس المحتمل لـ لاند روفر ديفندر.