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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في مغاغة بالمنيا

صيانة اعمدة الانارة
صيانة اعمدة الانارة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا فصل التيار الكهربائى عن مغذى مساكن العبور لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذى، وذلك غدا السبت بدءا من الساعة 8 صباحا وحتى الانتهاء من الصيانة في نفس اليوم.

وقالت الوحدة المحلية إنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق " مساكن العبور – شارع الثورة – طريق على باشا – منشية المصرى – شارع الجلاء – تقسيم المنشية – منطقة الخمسين – العبور – جامع السلام".

وفي سياق متصل عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، من خلال توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، لضمان حياة كريمة للمواطن المصري.


وجه المحافظ مديرية الري، بتنفيذ أعمال كوبري حمولة 70 طن على مجرى ترعة قرية العباسية بمركز مغاغة، لسهولة عبور المعدات الخاصة بتنفيذ مشروعي "وحدة التضامن الاجتماعي – الوحدة الصحية" على مساحة 2000 م، كما وجه الوحدة المحلية بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم موقع الأرض المحددة للجهة المنفذة للبدء في تنفيذ الأعمال.

ناقش المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة في بمختلف القطاعات الخدمية، منها (مياه الشرب والصرف الصحي – الصحة – التضامن الاجتماعي – الاتصالات – الإسعاف)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

 

كهربا المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية فصل التيار الكهربائي مركز ومدينة مغاغة الصيانة الدورية شمال المنيا

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