جامعة عين شمس في أسبوع: تكريم الحاصلين علي جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.. كلية الألسن مقرًا معتمدًا لإجراء امتحانات ودورات المركز الثقافي البريطاني...طلاب حقوق يؤدون امتحانات البابل شيت

جامعة عين شمس في أسبوع:

تكريم الحاصلين علي جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

تخريج المشاركين في البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين

لأول مرة.. طلاب حقوق يؤدون الامتحانات بنظام البابل شيت

مدير مركز الصحة العالمية بجامعة مينيسوتا يزور كلية الطب



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها مدير مركز الصحة العالمية بجامعة مينيسوتا في زيارة لطب عين شمس و تخريج المشاركين في البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين.



قدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورهشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بخالص التهنئة للأساتذة الحاصلين علي جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة .

وهم الدكتور يوسف حسن نوفل الأستاذ بكلية البنات لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في الآداب،الدكتور سعيد اسماعيل علي الأستاذ بكلية التربية لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية والدكتورة نهلة صلاح منصور الاستاذ بكلية الألسن لفوزها بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الآداب والدكتورة رشا عادل الأستاذ بكلية البنات لفوزها بجائزة الدولة التشجيعية في مجال التربية وعلم النفس.



أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والمركز الثقافي البريطانى لتصبح كلية الألسن مقرًا معتمدًا لإجراء الامتحانات الورقية والإلكترونية لاختبارات الأيلتس ولعقد الدورات للمركز الثقافي البريطاني بجامعة عين شمس، ليقدم خدماته لمنطقة جغرافية واسعة خارج أسوار الجامعة، و سوف يعقد أول اختبار يوم ٢٣ يوليو القادم بكلية الألسن، جامعة عين شمس.

وذلك تحت رعاية محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، و أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و البحوث، و إشراف سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، و تنسيق دكتورة حنان السعيد، مديرة التعليم المدمج بالجامعة.



وأوضحت. سلوى رشاد، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة برئاسة أ.د.محمود المتيني، قامت بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بتطوير البنية التحتية بالكلية وتحديثها وفق أعلى معايير الجودة التعليمية العالمية، مشيرة إلى دور القاعات الدراسية الجديدة وأهمية إنشاء مركز الامتحانات الإلكترونية بالكلية في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة القدرات التعليمية المتاحة للطلاب المصريين والأجانب.



أدى اليوم طلاب الفرقة الأولى بالبرنامج الإنجليزي امتحان مقرر الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس بنظام "البابل شيت"، صرح بذلك الدكتور محمد صافي عميد الكلية؛ وأضاف أن ذلك يأتي كخطوة نحو تطوير نظم الامتحانات وتقييم الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يذكر أن كلية الحقوق كانت قد أجرت خلال شهر أبريل الماضى تجربة ناجحة لهؤلاء الطلاب لتدريبهم على النظام الجديد بالنسبة لهم.

وتعتزم إدارة الكلية التوسع تدريجيا فى تطبيق نظام "البابل شيت " على أن يكون ذلك وفقا لطبيعة كل مقرر، وطبيعة الدراسة فى كليات الحقوق التى تقتضى إكساب الطلاب مهارات معينة لا يقيسها النظام الجديد كمهارات كتابة المذكرات والعقود والاتفاقيات والأحكام القضائية.

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور شايلى بروساد أستاذ طب الأسرة مدير مركز الصحة العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا الامريكية، وذلك بحضور الدكتور أشرف عمر عميد كلية طب عين شمس، الدكتور اسامة منصور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،الدكتور شهيره سميره وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور هبه الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور تامر عمارة استاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس ومدير مكتب العلاقات الدوليه والتعاون الدولى بالكلية، الدكتور شيرويت الاحمدى مدير ادارة الوافدين بالجامعة ،الدكتور نهى الرافع نائب مدير إدارة المنح والمشروعات بالجامعه ومنسق جامعه الطفل .ولفيف من أعضاء هيئه التدريس والطلاب الكليه.

تأتى الزيارة ردا على زيارة الدكتور أشرف عمر عميد الكلية والدكتور سحر ياسين وكيل كلية التمريض بجامعه عين شمس و الدكتور تامر عمارة استاذ الطب النفسى ومدير مكتب العلاقات الدولية فى شهر مارس 2022 لمركز الصحة العالمية والمسئولية المجتمعية ، كما قاموا بزيارة كلية الطب وكلية التمريض وذلك لبحث سبل التعاون فى مجال التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى التى تحتوى على اكثر من تخصص .

وخلال اللقاء أشار الدكتور محمود المتينى إلى مجهودات جامعة عين شمس في دعم الخدمات الصحية في المناطق النائية والاكثر احتياجا ، وارتباط ذلك بمشروع حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف عمر مجهودات جامعة عين شمس في تطوير الخدمات الصحية في افريقيا، لافتا إلي أن هناك تعاون مستقبلى بين جامعة عين شمس وجامعة مينيسوتا وجامعة أخرى بافريقيا .

وقام الدكتور شايلى بروساد بزيارة معمل المهارات والاستديو الالكترونى وقاعات الامتحانات الالكترونية بكلية الطب ومعمل الابحاث والمستشفى الالكترونى بمستشفيات جامعة عين شمس .

كما القى الدكتور شايلى بروساد محاضرة صباح امس، بمدرج المحلاوى وتحدث عن الصحة العالمية واثارها فى تطوير التعاون بين المؤسسات الاكاديمية فى مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يتم اليوم زيارة المستشفى الالكترونى.