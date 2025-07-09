عفت نصار: التخلّص من الحرس القديم أول القرارات الصحيحة لإعادة الزمالك

أشاد عفت نصار نجم الزمالك السابق، بحالة التكتم الشديد في ملف الصفقات الجديدة لنادي الزمالك.

وقال عفت نصار في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: جمهور الزمالك كبير جدًا، والزمالك كان يحتاج إلى التكتم على ما يدور داخل اروقة النادي وفريق الكرة.

وأضاف: ما يحدث في الفترة الأخيرة في نادي الزمالك عكس المواسم لسابقة، الموسم الماضي كان يتم تسريب اسم الصفقة الجديدة قبل أن يتم الإعلان عنها بأيام.

وواصل: الزمالك ما زال هناك حالة التربصات ولكن إذا أراد النجاح لابد أن ينسف حمامه القديم.

وأكمل: الزمالك اسم كبير وهو النادي الأكثر حصولا على الألقاب وبالتالي لا بد أن يتخلص من بعض الأشياء التي ستعيق مسيرته.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلاً: الزمالك يحتاج إلى تغيير بعض الترابيزات في مجلس الإدارة وليس فقط في الهيكل الإداري أو الفني.