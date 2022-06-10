دراسة: التدخين يصيب الرجال بهشاشة العظام والموت المبكر

من المعروف أن التدخين له أضرار صحية عديدة والتي يمكن أن تتسبب في مجموعة كاملة من الحالات الصحية الخطيرة مثل أمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة والحلق.

وذكر موقع “ميديكال إكسبريس” أن دراسة جديدة من جامعة نيفادا في لاس فيغاس (UNLV)، كشفت ضررا جديدا لـ التدخين يصيب الرجال ويعرضوا أنفسهم لخطر متزايد بشكل كبير للإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام والموت المبكر.

وقام الفريق البحثي بتحليل ما يقارب 30 ألف حالة كسر في العظام تم الإبلاغ عنها على مدار العقود الثلاثة الماضية في 27 منشورا بحثيا، ووجدوا أن التدخين يزيد من خطر كسر العظام بنسبة تصل لـ 37%.

وكشف هذا التحليل التلوي الإحصائي، الذي نُشر الأسبوع الماضي في مجلة Nature Journal Scientific Reports، هو الأول الذي وسع نطاق العلماء إلى ما بعد فحص كسور الورك في المقام الأول إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الرسغان والكتفان والساعدان وعظم الفخذين والساقان والعمود الفقري.

وتدعم دراسة جامعة نيفادا في لاس فيغاس البيانات من الدراسات السابقة التي وجدت أن التدخين يزيد من فرصة الإصابة بكسور العمود الفقري والورك لدى الرجال إلى 32% و40% على التوالي.

وتوصلت الدراسات القديمة إلى أن ما بين 21% و37% من المدخنين الذكور المصابين يموتون في غضون عام من حدوث كسور في العظام.



وقال دكتور تشينغ وو، كبير الباحثين في الدراسة والباحث في كلية الصحة العامة بجامعة نيو إن إل في، ومعهد نيفادا للطب الشخصي بالجامعة: أن التدخين عامل خطر رئيسي للإصابة بهشاشة العظام وزيادة الكسور.

ويميل الرجال إلى التدخين أكثر من النساء ما يزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام والتي كان يُعتقد تقليديا أنها مرض نسائي، وقال باحثون إن تأثير السجائر على مخاطر الكسور غير مفهوم تماما.

ويعتقد وو أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بكسور الهيكل العظمي لأن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر تؤثر سلبا على خلايا العظام وتقلل من قدرة الجسم على امتصاص فيتامين د والكالسيوم، وهما عنصران مهمان لكثافة المعادن القوية في العظام.

و أضاف أن التدخين يعد عامل خطر للإصابة بشكل عام لأن هناك أدلة على أن النيكوتين يتدخل في عملية إصلاح الأنسجة ما يجعل الجسم أكثر عرضة للجروح ويمنع التئام الكسور ولكن نتائج هذه الدراسة تكشف أن التدخين أكثر خطورة، ونظرا لأن التطورات الطبية تساهم في شيخوخة السكان باستمرار.

يناشد الباحثون المدخنين بالانتباه إلى الصلة بين التدخين وكسور هشاشة العظام والتي تعد سببا رئيسيا للإعاقة والوفاة المبكرة لكبار السن.