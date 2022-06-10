عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: التدخين يصيب الرجال بهشاشة العظام والموت المبكر

دراسة: التدخين يصيب
دراسة: التدخين يصيب الرجال بهشاشة العظام والموت المبكر

من المعروف أن التدخين له أضرار صحية عديدة والتي يمكن أن تتسبب في مجموعة كاملة من الحالات الصحية الخطيرة مثل أمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة والحلق.

 

وذكر موقع “ميديكال إكسبريس” أن دراسة جديدة من جامعة نيفادا في لاس فيغاس (UNLV)، كشفت ضررا جديدا لـ التدخين يصيب الرجال ويعرضوا أنفسهم لخطر متزايد بشكل كبير للإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام والموت المبكر.

في اليوم العالمى لـ التدخين ..أضرار غير متوقعة للجنين تصيبه مدى الحياة

في اليوم العالمي لمكافحة التدخين .. فوائد وأضرار السجائر الإلكترونية

وقام الفريق البحثي بتحليل ما يقارب 30 ألف حالة كسر في العظام تم الإبلاغ عنها على مدار العقود الثلاثة الماضية في 27 منشورا بحثيا، ووجدوا أن التدخين يزيد من خطر كسر العظام بنسبة تصل لـ 37%.

 

وكشف هذا التحليل التلوي الإحصائي، الذي نُشر الأسبوع الماضي في مجلة Nature Journal Scientific Reports، هو الأول الذي وسع نطاق العلماء إلى ما بعد فحص كسور الورك في المقام الأول إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الرسغان والكتفان والساعدان وعظم الفخذين والساقان والعمود الفقري. 

 

وتدعم دراسة جامعة نيفادا في لاس فيغاس البيانات من الدراسات السابقة التي وجدت أن التدخين يزيد من فرصة الإصابة بكسور العمود الفقري والورك لدى الرجال إلى 32% و40% على التوالي.

 

وتوصلت الدراسات القديمة إلى أن ما بين 21% و37% من المدخنين الذكور المصابين يموتون في غضون عام من حدوث كسور في العظام.


وقال دكتور تشينغ وو، كبير الباحثين في الدراسة والباحث في كلية الصحة العامة بجامعة نيو إن إل في، ومعهد نيفادا للطب الشخصي بالجامعة: أن التدخين عامل خطر رئيسي للإصابة بهشاشة العظام وزيادة الكسور.

 

 ويميل الرجال إلى التدخين أكثر من النساء ما يزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام والتي كان يُعتقد تقليديا أنها مرض نسائي، وقال باحثون إن تأثير السجائر على مخاطر الكسور غير مفهوم تماما.

 

ويعتقد وو أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بكسور الهيكل العظمي لأن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر تؤثر سلبا على خلايا العظام وتقلل من قدرة الجسم على امتصاص فيتامين د والكالسيوم، وهما عنصران مهمان لكثافة المعادن القوية في العظام.

 

و أضاف أن التدخين يعد عامل خطر للإصابة بشكل عام لأن هناك أدلة على أن النيكوتين يتدخل في عملية إصلاح الأنسجة ما يجعل الجسم أكثر عرضة للجروح ويمنع التئام الكسور ولكن نتائج هذه الدراسة تكشف أن التدخين أكثر خطورة، ونظرا لأن التطورات الطبية تساهم في شيخوخة السكان باستمرار.

 يناشد الباحثون المدخنين بالانتباه إلى الصلة بين التدخين وكسور هشاشة العظام والتي تعد سببا رئيسيا للإعاقة والوفاة المبكرة لكبار السن.

التدخين أضرار التدخين الوفاة المبكرة الجهاز التنفسي الموت المبكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

انخفاض كبير في أسعار الذهب.. والنفط يتراجع

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

البحوث الفلكية: مصر لم تتأثر بزلزال قبرص

موضوعات متعلقة

طريقة عمل ماسك الرؤوس السوداء بالطماطم والعدس

طريقة عمل صينية الكوسة لعماد الخشت

طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم .. بالجبنة والدجاج

لماذا يلجأ مسئولو الصحة إلى تتبع مخالطى جدري القرود

استشارية : الضوء الساطع يسبب حساسية في العين.. وهؤلاء أكثر عرضة لها

الجلوس بمكان به تكييف بارد.. 4 حيل لعلاج الإجهاد الحراري بسرعة

نتائج مختلطة.. اكتشف حقيقة علاقة بذور الشيا بإنقاص الوزن

فى الحر الشديد .. طرق الوقاية من الإجهاد الحراري

ترشيحاتنا

إنجازات وزارة الأوقاف خلال الـ8 سنوات الماضية.. مختار جمعة يكشف عنها

زيدان يوافق على تدريب على باريس سان جيرمان

كيفية استعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد

لقطات تجسسية جديدة لمرسيدس GLA بعد الفيس ليفت

أفريقيا في خطر|سال يبحث مع ماكرون حل أزمة الغذاء بالقارة فهل ينجح؟|خاص

بعد سب أم كلثوم.. اتحاد كتاب مصر يعقد أول اجتماع لمناقشة الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

فيديو

زيادة 5 جنيهات.. أسباب ارتفاع أسعار الجبن المثلثات والألبان| فيديوجراف

على رأسهم عبدالواحد السيد.. قضايا من لاعبين سابقين ضد نادي الزمالك (فيديوجراف)

سيدة الجنة.. فيلم يسيء للسيدة فاطمة| ما القصة

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ