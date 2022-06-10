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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيدان يوافق على تدريب على باريس سان جيرمان

زين الدين زيدان المدير
زين الدين زيدان المدير الفني السابق لـ ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، أن زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، وافق على قيادة فريق باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل 2022-2023، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

 

وذكرت صحيفة “موندو ديبفورتيفو” الإسبانية، أن زيدان وافق على تدريب باريس سان جيرمان، خاصة بعد تجديد عقد كليان مبابي نجم الفريق الباريسي، وإقالة ليوناردو المدير الرياضي للعملاق الباريسي.

 

وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات بين إدارة باريس سان جيرمان بدأت منذ شهر نوفمبر الماضي لتولي قيادة الفريق، ولم تتوقف منذ ذلك التاريخ.

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان سيحصل على أعلى راتب لمدرب في العالم بـ 25 مليون يورو سنويا، لكن العامل المادي لم يكن عقبة في عملية المفاوضات.

 

وأشارت الصحيفة، أن زيدان سيتواجد في العاصمة القطرية الدوحة “غدا”، للاجتماع مع ملاك باريس سان جيرمان، وتوقيع العقود.

يذكر أن زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد عقب نهاية موسم 2020-2021، وتولى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهمة بدلا منه.

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