نائب محافظ المنيا يتابع استكمال أعمال إنشاء مستشفى بني مزار العام

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة استئناف الشركة الجديدة المنفذة لأعمال إنشاء مستشفى بني مزار العام، والذي يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير المنظومة الصحية وتوفير كافة الخدمات للمواطنين فى القطاعات المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

من جانبه تفقد نائب المحافظ يرافقه الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، استئناف الأعمال للشركة الجديدة والتي حلت محل الشركة المنفذة لبداية أعمال إنشاء المستشفى بسبب تقاعسها في استكمال أعمالها، وذلك طبقاً لتوجيهات اللجنة المشكلة من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والذي كان في جولة لتفقد العديد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا خلال الأسبوع الجاري.

أكد نائب المحافظ ان هناك توجيهات مشددة من محافظ المنيا للإسراع في انجاز أعمال المستشفى، ليستفيد منه الأهالي، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء مركز ومدينة بني مزار، لافتاً إلى تذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ خلال استكمال الأعمال، بالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لأية ملاحظات يتم رصدها أثناء استكمال الأعمال حتى دخول المستشفى الخدمة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، أن المستشفى مقام على مساحة 2645 متر مربع، بعدد 7 أدوار ، وبطاقة استيعابية تصل إلى 188 سرير ، منهم 20 سرير عناية مركزة، و 20 حضانة للأطفال المبتسرين، و 50 وحدة غسيل كلوي، لافتاً إلى أن المستشفى سيضم كافة الأقسام والتخصصات الطبية، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

