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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زيارة ميدانية لطلاب البتروكيماويات بعلوم المنصورة لشركة النصر للبترول

رحلة للسويس
رحلة للسويس

نظمت شركة النصر للبترول - السويس (NPC) زيارة ميدانية لطلاب برنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها وإيمانا من كلية العلوم بجامعة المنصورة، بأهمية التدريب الميدانى والمساهمة الفعالة في المشاركة المجتمعية.

بدأت الزيارة بتفقد معامل الجودة ومعامل المياه ومعامل المنتجات البترولية ومعمل الغازات، وتم شرح العمليات المختلفة داخل الوحدات بقيادة المهندسة جهاد وألحقت بزياره للموقع ومعاينة Distillation towers بأنواعها و قام المهندس محمد عبدالله (مهندس العمليات) بشرح تفاصيل مراحل تكرير البترول  بالإضافة الي غرفة التحكم (control unit).

واختتمت الزياره بالاتفاق بين ادارة الشركة علي التعاون المستمر بين الشركة و برنامج البتروكيماويات.

جدير بالذكر أن شركة النصر للبترول هي الشركة الرائدة في صناعة تكرير البترول في الشرق الأوسط 
وفى نهايه الزياره قام وفد كليه العلوم بتقديم  جزيل الشكر  لكلا من المهندس محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول علي دعم للبرنامج و اتاحة الفرصة للطلاب للدمج بين الدراسة الاكاديمية و التطبيق العملي  Mohamed Abdallah 

 

جامعة المنصورة تكرير البترول كلية العلوم التعاون الدراسة

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